Vientos, lluvia y aguanieve en Juárez

Ciudad Juárez— Los habitantes fronterizos fueron testigos ayer de varios fenómenos climatológicos en la ciudad, ya que en el mismo día se presentaron fuertes vientos con tolvaneras, la precipitación de lluvia y además de agua nieve.

Efrén Matamoros Barraza, titular de Protección Civil del Municipio, informó que los vientos alcanzaron una velocidad de hasta 71 kilómetros por hora lo que provocó que bomberos atendieran más de 10 reportes como un semáforo caído, así como árboles y lonas de anuncios panorámicos.

“El más relevante fue un anuncio que se cayó en la avenida Tecnológico y calle Pedro Rosales de León, sin que se presentara ninguna persona lesionada”, expresó.

El funcionario señaló que primero se presentaron por la tarde los fuertes vientos y por la noche comenzó a llover y después se presentó la precipitación de agua nieve en varios sectores de la ciudad.

Lectores de El Diario reportaron la precipitación de aguanieve en la zona Centro, en las cercanías de la Presidencia Municipal, en el área del Pronaf, en San Lorenzo y en el norponiente de la ciudad.

Matamoros Barraza, pidió a los juarenses continuar pendiente de los cambios climáticos, debido a que continuará algo de viento y temperaturas bajas.

Además recomendó a los juarenses continuar con las medidas de seguridad por las bajas temperaturas, como abrir una ventana entre 10 a 15 centímetros para que se ventilen las habitaciones mientras los calentones se encuentren encendidos, alejar los aparatos de muebles y ventanas para evitar incendios, y apagarlos antes de ir a dormir.

Exhortó a no introducir el cilindro de gas a las viviendas, utilizar regulador para conectar el calentón al cilindro de gas, no usar estufa o anafres para calentar la casa, no tener el bóiler o calentador de agua dentro de la vivienda, y no vaciar el tanque de gas, ya que esto podría provocar un flamazo.





