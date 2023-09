Vienen de otros estados a regularizar vehículos

Ciudad Juárez.- El Registro Público Vehicular (Repuve) ha sido aprovechado por personas de otros estados de la república que vienen a Ciudad Juárez a regularizar unidades que han comprado en el extranjero, dijo el recaudador de Rentas, Rogelio Loya Luna.

Al último corte realizado en la semana que acaba de concluir, 94 mil vehículos de los que fueron regularizados por medio de este programa ya cuentan con placas, pero la dependencia estima que casi una tercera parte de estas unidades no se queda en esta frontera.

Esta situación se ha detectado al momento en que los propietarios acuden a efectuar el trámite de placas en el módulo del Estadio de Beisbol Juárez, de acuerdo con lo mencionado por el funcionario.

“Yo percibo que estos 94 mil vehículos, unos 25 ó 30 mil no son para Juárez, yo creo se los están llevando a otras partes, lo que pasa es que las Recaudaciones de Rentas de otros estados no dan de alta los vehículos que importaron por Repuve, solamente donde se hizo la importación, por eso aquí vienen muchas personas a dar de alta vehículos, pero son para otros estados de la república, no necesariamente se quedan en Juárez y qué bueno, porque ya es mucho el tráfico que hay en Juárez”, comentó.

Lo anterior debido a que el decreto de regularización aprobado por el Gobierno federal sólo es para la frontera, por lo que, una vez que los compradores los llevan a sus estados de origen, deben acudir a la Recaudación de Rentas de su localidad a realizar el cambio de propietario.

“Pero en otros estados no les aceptan dar de alta los vehículos que son por Repuve, si no fue dado de alta ahí no se los aceptan”, refirió.

Es decir, de aquí salen con placas, ya que no las pueden tramitar en su entidad.

Debido a que el decreto establece que es para vehículos modelo 2017 y anteriores, dijo que se observa todo tipo de unidades, desde austeras hasta costosas.

En el módulo se atiende diariamente de 250 a 350 personas, indicó.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx