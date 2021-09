Viene a hacer justicia a la ciudad: Cabada

Ciudad Juárez— La toma de protesta de la gobernadora María Eugenia Campos en Juárez, es una muy buena señal para la ciudad, anotó ayer el alcalde Armando Cabada.

“El hecho de que ella venga aquí a tomar protesta como gobernadora en funciones nos dice de manera clara que viene a hacer justicia a Ciudad Juárez, qué bueno”, expresó.

Aseguró que tendrá un día para trabajar como presidente municipal con Campos, –ya que hoy es el último día de su gestión–, pero aseguró que seguirá trabajando con ella en su nuevo cargo de diputado federal.

“Así que la bienvenida para María Eugenia Campos Galván como gobernadora del estado de Chihuahua, y sí el deseo como juarense de que se centre y se concentre en Ciudad Juárez”, dijo.

“Hay buenas noticias para los juarenses, está designando a funcionarios que realmente son juarenses, que tienen interés por atender el rezago en el que estamos en la ciudad, a eso hay que darle tiempo, para que empiece a mostrar precisamente que en los hechos se puede atender una ciudad como la nuestra”, declaró.

Mencionó que tiene muy buena relación con la gobernadora, y dijo que mantendrá todas sus buenas relaciones.

“En estos cinco años procuré no generar conflictos, no andarme peleando, porque votaron por mí no para pelearme, sino para trabajar por la ciudad, así que yo entendí ese mensaje muy claro de los juarenses para conmigo, a mí nadie me autorizó para irme a pelar con nadie, al contrario, hay que negociar siempre buscando el bien de la ciudad”, declaró Cabada.

Aseguró que al dejar la administración municipal se va con la conciencia tranquila “porque hicimos bien nuestro trabajo”.

