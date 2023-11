Videos: Así vivieron ciudadanos temblor en Juárez

Ciudad Juárez.- A través de redes sociales como Tik Tok, juarenses han compartido videos de cómo vivieron el temblor de magnitud de 5.8 en la escala de Richter que se registró la madrugada de este miércoles.

“Ay no manches, no me la creo la verdad, un temblor en Cd. Juárez”, publicó una usuaria identificada como Alejandra, junto a un video en el que se ve el movimiento en las lámparas de su casa.

El perfil Vloré Spa también subió imágenes de sus cámaras de seguridad en las que se observa el movimiento de lámparas, una silla mecedora y lo que al parecer son tarimas de sus instalaciones aproximadamente a las 3:29 de la mañana.

La usuaria de Tik Tok Ana Love 727 compartió un video en el que se observa el movimiento en un árbol de Navidad y sus decoraciones, junto al que agregó la leyenda “tembló exactamente a las 3:30 de la madrugada”.

De acuerdo con Roberto Briones Mota, director de Protección Civil del Municipio, hasta esta mañana no había ningún reportado ningún daño provocado por el movimiento telúrico.

“Se recibieron llamadas al centro de emergencias a las 3:30 de la mañana, donde reportaron el movimiento de la onda sísmica en varios sectores de la ciudad”, indico al pedir que en caso de cualquier emergencia se comuniquen al número de teléfono 9-1-1.

