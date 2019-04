Video: Viento desprende láminas de domo en escuela

Ciudad Juárez.- Desde las 10:15 de la mañana se registraron en la ciudad ráfagas de 74 kilómetros por hora, y se espera que los 100 kilómetros se puedan dar entre las 2:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, informó Efrén Matamoros Barraza, titular de Protección Civil.

“Ahorita el departamento de Bomberos ya ha atendido seis servicios, una lámpara a punto de caer y en dos escuelas las láminas del domo ya se soltaron, y también un árbol a punto de caer en una escuela y los otros son unos cables que están por ahí sueltos”, puntualizó.

Resaltó que en conjunto con Bomberos atenderán los llamados de la ciudadanía por los problemas que el clima pudiera generar, ya que se prevé que se incrementen los servicios.

“Debo decir que citamos al Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) para que nos apoyaran”, dio a conocer.

El funcionario aseguró que hay una coordinación con Seguridad Pública, Dirección de Tránsito y Protección Civil Estatal.

“Muy importante no andar cerca de los árboles, estar pendiente de los espectaculares, no estar cerca de bardas que puedan colapsar por él área de contacto que tienen o construcciones que no están terminadas”, recomendó.