Video: Víctima en ataque a pizzería no pudo pedir ayuda... es mudo de nacimiento

Ciudad Juárez— Carlos Alberto Peña al ser herido por los disparos que atravesaron los cristales del restaurante Little Caesars durante el ataque a unos comunicadores de la radio, no pudo pedir ayuda ni expresar a quienes estaban a su alrededor su sentir, el motivo… es mudo de nacimiento.

Su madre, Hortencia Peña, recibió la tarde del jueves la videollamada de su hijo para pedirle ayuda con lenguaje de señas ya que indicó, Carlos es mudo de nacimiento pero se comunica de esta manera y no todos le entienden.

“Yo me enteré por la videollamada que mi hijo hizo, ahí se ve en el video cuando mi hijo se arrastra por su teléfono, fue muy impactante que me hiciera la videollamada yo lo vi como él se expresa que algo le había pasado ya le pregunté qué le había pasado y me enfoca su teléfono a sus piernas”.

Carlos de 25 años, labora por las mañanas en una empresa maquiladora, dice su madre, y por las tardes trabaja como repartidor de comida rápida en plataformas digitales para mejorar la situación económica de su familia integrada por su esposa y dos hijas, una de apenas un año de edad.

Hortencia asegura que su hijo estaba a la hora y en el lugar equivocado, la tarde de ese jueves recogía una pizza para entregarla cuando fue blanco de las balas de delincuentes que buscaban sembrar el pánico en la ciudad.

Tras ser lesionado fue llevado a un hospital del Seguro Social donde ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones con éxito y aún le restan por los menos un par más de operaciones, señaló su mamá.

La mujer asegura que su hijo es muy carismático y apreciado por mucha gente, sobre todo por compañeros de trabajo quienes han dado muestras apoyo a su hijo con diversas aportaciones, preguntando por el estado de salud y visitándolo.

Hortencia tiene fe en que su hijo se recuperará, sabe que no será rápido y el proceso será doloroso, pero se recuperará ya que fue una de la tantas víctimas inocentes de aquel trágico día, en el que insistió, Carlos estaba en el lugar y la hora equivocados.