Video: Vecinos de la Siglo XXI cumplen seis días sin luz

Ciudad Juárez.- Al menos 15 familias de la calle Héroes de Nacozari, en la colonia Siglo XXI, cumplen hoy seis días sin luz, lo que ha afectado las clases virtuales de sus hijos y ha puesto en riesgo la salud de los adultos mayores, aseguraron.

De acuerdo con Alma Salinas, una de las habitantes afectadas, el jueves de la semana pasada tronó el transformador de la colonia ubicada al poniente de Ciudad Juárez, y desde ese día la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les ha prometido solucionar el problema.

“Nosotros nos dormimos afuera, como vamos pudiendo. Sacamos un colchón al techo de la casa, pero no nos podemos dormir todos así, mis papás se quedan adentro y hace mucho calor... Y afuera, en la calle, no puedes dormir porque hay mucho ruido y estas exponiéndote también a la gente mala”, lamentó.

Ella trabaja de noche, por lo que normalmente duerme en el día, pero ante las altas temperaturas no ha podido dormir esta semana.

La familia de Alma está integrada por nueve personas, entre ellas dos menores de 7 y 15 años de edad, quienes han podido que hacer uso únicamente uso del WhatsApp para hacer los trabajos de la primaria y la secundaria, en el teléfono que ella carga en su trabajo.

“Lo de la escuela no hay manera de hacerlo, están sin escuela y acaban de empezar. También hay adultos mayores y así no se puede dormir”, aseguró.

Su hermana tiene un negocio de venta de pollo estilo Kentucky Fried Chicken, por lo cual ha permanecido casi una semana sin trabajar, debido a la falta de energía eléctrica.

“La comida –de la vivienda-, todo se nos hecho a perder. Y algunas cosas del negocio de comida de mi hermana que pudimos rescatar las llevamos a la casa de mi hermano”, relató.

La afectada aseguró que todos los días ha llamado desde el jueves a la CFE e incluso ha ido a sus oficinas, y la respuesta es que ese día solucionarán el problema o que no tienen el material para cambiar el transformador.

Aunque el día que tronó el transformador acudieron empleados de la Comisión, no lo repararon, lo que mantiene en la desesperación a todos los habitantes de la cuadra mencionada.

“Todos los días que llego en la mañana de mi trabajo hablo y todos los días me dicen lo mismo: vamos a externar sus quejas. Es imposible estar así, ya es muchísimo, no creo que la CFE no tenga las posibilidades de arreglar esto, nosotros cumplimos para pagar nuestro servicio. Veo increíble que ellos no tengan como solucionar estos problemas”, reclamó la usuaria.