Video: Ve Creel ‘un Juárez mal administrado’

Omar Morales / El Diario de Juárez / Durante la entrevista para este medio Omar Morales / El Diario de Juárez / Confía en el triunfo de Maru Campos

Ciudad Juárez— De visita en Ciudad Juárez para consolidar el último tramo de las campañas, hoy a 23 días de las elecciones el político panista Santiago Creel Miranda asegura que los ataques de Javier Corral no tocan a la candidata a la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien afirmó, no sólo es puntero sino que lleva la ventaja de hasta seis puntos por encima de su rival más cercano.

Creel Miranda llegó ayer a esta frontera para acompañar a Campos y al aspirante a la alcaldía por el Partido Acción Nacional (PAN), Javier González Mocken, en las diversas reuniones que tendrán durante este jueves y viernes con empresarios, con vecinos de diferentes colonias y en recorridos por mercados populares.

“Estoy seguro que Maru saldrá muy bien, adelante, que ganará la elección, y todo esto ya será parte de la historia”, expresó.

El exsenador blanquiazul y actual presidente de la Comisión Nacional Política del PAN dijo que no vino a hablar de la gestión de Corral pero afirmó: “la verdad va a aflorar bien y, cuando se haga, se van a aclarar todas las cosas”.

En entrevista con El Diario, opinó que el PAN atraviesa una fractura interna, pero ésta no se refleja en el desempeño de los candidatos ni en la respuesta de los electores.

Manifestó que Campos viene de ser dos veces alcaldesa de la capital del estado y durante su gestión dejó cero deuda pública, además de que hizo inversiones importantes en infraestructura y de modernización administrativa, que se contrasta muy claramente en el cómo se ha desarrollado Chihuahua capital paralelamente con esta frontera.

A su llegada, aseguró que ve un Juárez muy distinto “a lo que lo había visto yo anteriormente: baches, desniveles en el pavimento, un abandono en infraestructura que se ve vieja, se ve que no está rindiendo lo que debe. Un Juárez muy mal administrado”.

Un alto para AMLO

En el escenario nacional, llamó a ponerle un alto al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no intervenga en las elecciones, como ocurre actualmente, señaló, en el caso de la elección de Nuevo León, donde los dos candidatos punteros a la gubernatura enfrentan investigaciones por diversos delitos.

“La democracia se gana con votos y no con litigios. La democracia se gana en las urnas y no en los tribunales, ahí es donde se gana o se pierde”, dijo.

Mencionó que está de visita en Juárez porque vino a revisar las campañas y a hacer un proceso de evaluación, en calidad de presidente de la Comisión Nacional Política de Acción Nacional. “Una de las responsabilidades es ir haciendo estas evaluaciones periódicas por todo el país sobre cómo van las campañas y su desarrollo”.

Y la campaña de Maru Campos va de menos a más, “va apretando bien en esta última etapa de la campaña”, aseguró. “Vamos arriba cuando menos seis puntos, pero hay encuestas que nos marcan incluso más”.

Expuso que en estas últimas semanas de cara a la elección siguen apretando el paso, buscando sumar más fuerzas con actores políticos, particularmente de aquí de Juárez.

“Tenemos que frenar a Morena, romper la mayoría de la Cámara de Diputados, y decirle al país que México no es de un solo hombre, no es de alguien por más presidente que sea, que pueda dictar qué se puede hacer y qué no se puede hacer”, apuntó en entrevista.

‘Vamos a recuperar a México’

En su mensaje, aseguró que están listos para conformar una nueva mayoría en la cámara baja. “Estamos haciendo un equipo muy sólido, muy fuerte, y van a contar con nosotros en las diputaciones federales. Y no solamente eso, vamos a conformar una nueva mayoría en la cámara de diputados y vamos a restablecer todos los fondos que Morena le ha quitado a los municipios”, añadió, y en este tema dijo que se va a recuperar el fondo de seguridad y el desastres naturales.

“Vamos a recuperar el México plural, democrático, que tenga un horizonte de futuro; un México que supere los malos resultados de estos tres años de gobierno, con una economía parada y achicada, porque achicó 9.5 por ciento”, dijo.

Desde aquí, criticó que en el actual gobierno simplemente los resultados son incomparables con los saldos de los gobiernos del PAN que, dijo, fueron de crecimiento y de construcción de instituciones.

“El presidente, todo lo que significa el pasado, quiere acabar con él, entonces acaba con las estancias infantiles; deja a muchísimas mujeres sin la posibilidad de trabajar, o con la cuestión de dejar a sus hijos mal cuidados”.

“Yo no vengo a hablar aquí del gobernador”, aseveró. “Yo vengo a ver que nuestras campañas estén bien, y estoy viendo que esto no obstruye nuestras campañas. Maru va arriba, va bien junto con nuestros candidatos, la gran mayoría están teniendo buenos desempeños”.

Y en este tema, finalmente dijo: “entonces, para mí no tiene sentido meternos en algo que ya hablará de sí mismo; yo creo que la verdad va a aflorar bien, y cuando se haga, se van a aclarar todas las cosas”.

jolmos@redaccion.diario.com.mx