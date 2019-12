Video: Urge rutero a Municipio dar solución a mal estado de calles

Ciudad Juárez— En pagar los daños del camión y por la grúa, el chofer del autobús Juárez-Zaragoza que se quedó varado esta mañana entre Insurgentes y Montes de Oca, en lo que pareciera ser un hundimiento, indicó que se le va a ir "todo lo de la semana", por lo que instó a las autoridades a poner de su parte y dar solución.

En entrevista, Julio César Enriquez, conductor del transporte público, señaló que no se trató de un bache donde cayó, sino que pudo ser un hundimiento o una alcantarilla.

"Yo pienso que fue una alcantarilla o un hundimiento, un bache no creo que hubiera hecho eso. Se sintió que cayó en un hoyo y corrió el eje y se cayó una flecha. Ya voy a cumplir 6 años trabajando en esta ruta y no nos había pasado eso. Llevaba como 35 pasajeros, los bajamos en una troca y nos pasamos para este lado (a un costado de una tienda de conveniencia). Nos dijeron que si es una alcantarilla podemos cobrarle a la Junta de Aguas o al Municipio si es un bache pero yo no creo que haya sido un bache, pareció como un hundimiento", indicó.

Añadió que sintió un jalón en la llanta izquierda, y que no se le hace justo que estás cosas pasen: "La grúa, la tenemos que pagar nosotros. Me va a salir como en 2700 o 2500 pesos, más en parte la arreglada del camión. Se me va a ir lo de toda la semana", puntualizó.