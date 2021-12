Video: Tiene la ilusión de una celebración feliz

Ciudad Juárez— Lorenzo Cabral es un padre de familia con la ilusión de que su hijo pueda tener una Navidad feliz, ambos viven en un cuarto que les prestaron en la calle Holanda de la colonia San Antonio, donde cuentan con escasos muebles, un colchón para dormir, una vieja parrilla para cocinar y una tina con agua que ayuda a mantener frescos los alimentos a falta de un refrigerador.

Omar Morales / El Diario de Juárez | Lorenzo y Carlos (izquierda) viven en un cuarto

El padre explicó que fue a la edad de 15 años cuando concibió a su hijo Carlos, quien actualmente tiene 30 años y que nació con discapacidad mental, por tal motivo su madre a los casi dos meses de su nacimiento los abandonó para comenzar una “nueva vida” lejos de ellos.

Detalló que los médicos no le daban muchas esperanzas para su hijo diagnosticado con microcefalia al nacer, además le advirtieron que no iba a poder caminar, ni hablar.

Por tal motivo, los padres de Lorenzo le brindaron su apoyo para educar a su hijo mientras él salía a trabajar para poder pagar el sustento del hogar, pero tras la muerte de su papá y posteriormente de su madre –quien falleció hace un año–, la situación se complicó para ambos.

Omar Morales / El Diario de Juárez | Padre e hijo limpian el patio de su casa

Lorenzo dijo que a falta de sus padres, no tiene quién le ayude a cuidar a su hijo para que él pueda trabajar, es por eso que su situación económica se ha visto afectada al no poder conseguir un empleo, para poder comprarle ropa, comida y medicamento a Carlos.

“Yo quiero conseguir un trabajo, mi oficio es de electricista, pero a veces ando en muchas partes de la ciudad ofreciendo mi trabajo y no me dan por falta de herramienta, me gana la desesperación porque recuerdo que hace un año falleció mi madre y yo no tengo nada para darle a mi hijo”, expresó.

Lorenzo señaló que su hijo desea poder celebrar la Navidad y más que recibir regalos anhela poder tener una rica cena, ya que les ha sido difícil poder encontrar el alimento diario a falta de recursos económicos.

“Antes tenía a mis padres y me ayudaban a cuidarlo, es cuando no tenía el problema de ir a trabajar hasta a la maquila, pero ahora es bien diferente y hay lugares en donde no me contratan porque no tengo dónde dejarlo y debo llevarlo conmigo para cuidarlo”, manifestó.

Son semanas complicadas

Recordó que hace siete años, tras la muerte de su padre, fue que celebró la Navidad en compañía de su mamá, quien realizó la cena para pasar un momento en familia con su hijo y su nieto. Lorenzo explicó que fue durante el mes de diciembre que su madre murió, por tal motivo estas últimas semanas han sido muy complicadas para él.

“Cuando estamos a mediados de noviembre y empieza diciembre para mí es bien frustrante porque no tengo para poder comprarle algo en Navidad, ni regalos ni para comer, por lo menos un pollo, no tenemos, para eso a mí me gustaría que ese día pudiera tener un plato de comida”, mencionó.

Para esta Navidad Lorenzo espera que su hijo pueda recibir ropa, tenis o una bicicleta, pero además explicó que para poder encontrar un empleo le sería de gran ayuda el poder tener herramienta y para su hogar un refrigerador o una estufa para preparar alimentos.

“Nos ayudaría muchísimo una despensa, un refrigerador y una estufa, para poder tener dónde guardar alimentos, podría hacer burritos para salir a vender, sí nos ayudaría muchísimo porque nos cambiaría la vida”, dijo.

Si usted desea apoyar a Lorenzo y a su hijo Carlos Cabral, puede acudir a su domicilio ubicado en la calle Holanda número 1236 de la colonia San Antonio o comunicarse al número de teléfono 656- 583-4138.





PARA AYUDAR A PADRE E HIJO

Puede acudir a la calle Holanda No. 1236 de la colonia San Antonio o comunicarse al

teléfono 656- 583-4138