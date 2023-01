Video: 'Si mañana no regreso búsquenme en el cielo'

“Si mañana no regreso búsquenme por todas partes”… es cómo inicia el video que compartió Gabriela Janeth López Pedroza, localizada muerta este martes 10 de enero en el fraccionamiento Parajes del Sur.

El video en el que comparte imágenes suyas y de sus seres queridos lo subió a la red social TikTok para conmemorar el 8 de Marzo.

PUBLICIDAD

“Si mañana no regreso tal vez me perdí en un museo de arte”, cita el poema del video donde decenas de personas le han dejado un mensaje lamentando su muerte, solidarizándose con su familia o exigiendo justicia para ella y para Maribel García Trevizo.

Si mañana no regreso búsquenme en el cielo, me verás en las estrellas, en Saturno y tus anhelos.

Si mañana no regreso cuiden mucho a mis personas, que no lloren demasiado, abrácenlas si se desmoronan.

Si mañana no regreso quémenlo todo por mi, te prometo que luche así siempre yo viví.

No sé qué va a pasar, no sé si mi historia podré yo contar, pero si mañana no regreso ayúdame a cambiar a esta sociedad que por ser mujer…termina de pronto el video, al igual que terminó su vida.

La mujer asesinada es sobrina de Silvia Banda, madre Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida a los 18 años de edad, un 23 de agosto del 2010.

Dos años después de su búsqueda la madre de familia recibió los restos óseos el 19 de enero del 2012.

Silvia compartió la pesquisa de su sobrina desaparecida y ayer dio a conocer el deceso de la mujer.

Gabriela Janeth López Pedroza, de 26 años, y Maribel García Trevizo, de 24, fueron reportadas desaparecidas desde el pasado 4 de enero; ambas radicaban al suroriente de la ciudad.

El caso es investigado por la Fiscalía Especial de la Mujer y las familias son acompañadas por la organización Justicia para Nuestras Hijas que fundó la abogada Norma Ledezma Ortega.