Video: ‘Sería un candidato ciudadano, apoyado por un partido’

Omar Morales / El Diario de Juárez Omar Morales / El Diario de Juárez

Luego de la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, arranca la recta final de su mandato sin deudas, con un superávit en las finanzas locales y con la promesa de no incrementar impuestos el próximo año.

El alcalde, que no descarta su aspiración para competir por la gubernatura, dejó en claro que todavía no es el momento de definiciones, a pesar de contar con la invitación formal de un partido político.

“Yo creo que sería más bien un candidato ciudadano apoyado por un partido, creo que sería la fórmula”, dijo.

El Diario: Acaba de presentar su Cuarto Informe de Gobierno, ¿qué podemos comparar de su gestión con otras administraciones?

Armando Cabada: Debo decir que de los cuatro informes que he rendido me parece el más completo, el más claro en cuanto a inversión en la ciudad, en cuanto a precepción también. Creo que fue muy importante el contraste, el comparar lo que nosotros hicimos durante estos 12 meses con lo que se había hecho en otras administraciones.

Pongo el ejemplo: la administración que más calles construyó en un año antes de nosotros hizo 88 calles; nosotros el año pasado construimos 204, mucho más del doble. Son puntos de comparación donde se habla de manera clara sobre la eficiencia entre una administración y otra.

Comparé temas relacionados con la seguridad y el narcotráfico. Nosotros hemos decomisado alrededor de 350 mil dosis de droga con un valor de más de 20 millones de pesos. La administración anterior en tres años decomisó alrededor de 20 mil dosis de droga con un valor de un millón de pesos. Esa es la diferencia, el poder comparar.

No es nada más un tema de eficiencia, es un tema que va ligado a la corrupción, la complicidad, que te dicen también el por qué de las condiciones que tiene hoy Ciudad Juárez. Porque se permitió que proliferaran los grupos criminales, no se les decomisaba droga ni se les decomisaban armas, y nosotros sí lo hicimos.

Es como el tema del pavimento, ¿qué hemos hecho del 2016 para acá? Hemos pavimentado más de 600 calles de más de 2 mil que nos dejaron otras administraciones sin pavimentar; es pegarle al déficit. Me parece que fuimos puntuales en decir lo que nos alcanza y hasta dónde nos alcanza y cómo hemos hecho rendir el dinero para atender este problema que nos dejaron.

— En la comparación, ¿cabe el tema del reclamo?

—No es un tema de reclamos al pasado. Cuando le entré al tema de la política para ser presidente municipal sabía de estos problemas y sabía a lo que me enfrentaba, pero también hay que ponerlo en contexto, no puedes tú aceptar la crítica nueva que te habla del rezago de la ciudad como si yo lo hubiera generado; es algo que venimos cargando de administraciones irresponsables que velaron por otros intereses que no eran de los ciudadanos y que así tenemos la ciudad que nos dejaron.

No es un tema personal, no es que yo traiga algo en contra del presidente anterior, cualquier administración que pongas a comparar con la nuestra se queda lejos. A nosotros nos rinde el presupuesto, solamente en obra pública 30 por ciento más que administraciones del pasado.

—¿Cómo quedan las finanzas del Municipio luego de tener que redirigir presupuestos, a propósito de la pandemia en Juárez?

—Nosotros redireccionamos entre 50 y 60 millones de pesos para atender el tema de la pandemia. Sin embargo, le inyectamos a la ciudad en programas de prevención y de obra pública, que no paramos, más de mil 500 millones de pesos; nunca había pasado eso en la historia de Juárez.

Lo más fácil era no hacer nada, pero decidimos actuar y continuar con nuestro programa de inversión. Logramos tener saldos positivos por 280 millones de pesos, con los que vamos a proponer al Cabildo cuatro proyectos: continuar pavimentando, seguir avanzando con el programa de Juárez Iluminado con otras 30 mil o 40 mil luminarias, adquirir equipo para Seguridad Vial; andamos cortos en unidades viales y la compra de equipos de inteligencia policiaca que se instalarán en cada distrito, además de la nueva estación de Policía en Riberas del Bravo.

—Hay gobiernos que prefieren endeudarse, ¿en Juárez aplica esta fórmula de administrar los recursos?

—Yo no pienso así, tengo una visión de eficacia y transparencia y creo que hemos logrado convertir nuestros números. Cuando llegamos, el 83 por ciento del presupuesto estaba comprometido en gasto corriente, hoy lo traemos por el orden del 70 por ciento. Es mucho dinero que se puede usar en infraestructura.

Sí se necesitan recursos del Gobierno federal o del Estado si queremos realmente pegarle al rezago, pero lo que a nosotros nos toca lo estamos cumpliendo al cuidar el dinero público, transparentando, licitando un mayor número de obras y hemos generado casi 20 millones de pesos en ahorro sólo en licitaciones públicas.

No hemos pedido dinero prestado, hemos pagado los créditos que tiene el Municipio, hemos cumplido con todos los compromisos y aun así hemos generado ahorros.

—¿Cómo podemos explicar que Juárez tenga un superávit en sus finanzas, mientras otros municipios terminarán ‘tablas’ este año?

—La política se dejó de lado, previmos una afectación mayor en el tema del Covid-19 y a eso le sumamos los ahorros generados en licitaciones y nos da ese resultado.

El paquete económico del próximo año ya lo estamos trabajando para presentarlo con tiempo a los regidores, lo puedan aprobar y nosotros empezar a generar licitación, incluso en noviembre, aunque no tengamos el techo presupuestal todavía y poder aligerar todo el trámite para estar listos el 1 de enero sin parar obras. Queremos ser muy eficientes durante los nueve meses que quedarán y cumplir con compromisos grandes.

El Predial no lo vamos a aumentar ni un solo peso. Creemos que vamos a andar alrededor de los 5 mil 600 millones de pesos de presupuesto para el próximo año. Vamos a repetir la fórmula que nos funcionó este año.

—¿Cómo es la relación Municipio-Federación?

—Es buena, hemos colaborado mucho con el Gobierno federal. Nos pusimos a trabajar con Desarrollo Social para apoyar a la Sedatu en el tema de vivienda, fuimos el primer municipio en el país en lograr ese censo gracias a Desarrollo Social del Municipio; cierto que se trata de un programa federal, pero el trabajo en tierra lo hicimos nosotros.

Otro ejemplo de colaboración es el mismo secretario de Seguridad Pública, que ya había trabajado con la Federación en Chihuahua con buenos resultados y logramos que nos lo cedieran. El propio presidente lo dijo en su visita a Juárez: soy el presidente municipal que más acude a las reuniones de seguridad. Hay una excelente relación con ellos.

—¿Y con el Gobierno del Estado?

—Debo decir que bien, si bien es cierto cuando arrancamos la administración en 2016 hubo una fricción seria entre el gobernador y yo por la cuestión de la designación del secretario de Seguridad Pública Municipal, que se terminó por solventar. Luego en 2018 con el tema de la elección también se dio una fricción y logramos solventarlo también.

No son muchas las obras en las que estamos trabajando juntos, pero en las que estamos son importantes.

—Durante la presentación de su Informe aseguró que hay una propuesta de un partido político para la candidatura a la gubernatura. ¿Cómo llega la invitación?

—Conozco a los dirigentes y recuerdo que pidieron hablar conmigo, los recibí y me dijeron que venían a proponerme de manera formal que sea su candidato a gobernador del estado.

Agradezco la invitación, les dije que no era el momento de definición y que valoraría mucho la propuesta. Aparte les pedí que conserváramos en reserva el partido político que me proponía eso y ellos estuvieron también de acuerdo.

La verdad es una muy buena opción, un partido que no esté desprestigiado o señalado como el PRI y otros, la verdad vale mucho la pena considerarlo después de venir de un ejercicio novedoso al participar como candidato independiente.

Estamos valorando el tema estatal, pero tengo un equipo que se dedica a eso. Yo estoy obsesionado en mi trabajo, estoy tratando de solucionar problemas ancestrales que nos heredaron otras administraciones y llegará el momento en el que deberé tomar una decisión.

—¿La aspiración continúa?

—Sí, lo dije en el Informe, estamos en eso, como político aspiro a una responsabilidad mayor. Creo que la experiencia que tengo de haber gobernado una de las ciudades más complejas del país, como lo es Juárez, nos da la oportunidad de resolver muchos problemas de los chihuahuenses. Si se da el momento y la circunstancia allí voy a estar. Sin embargo no es algo que me quite el sueño, lo que me quita el sueño son los problemas de Juárez.

—¿Será una figura independiente con el apoyo de algún partido político o será el candidato directo de un partido?

—Yo creo que sería más bien un candidato ciudadano apoyado por un partido, creo que sería la fórmula; muy difícilmente me afiliaría a un partido y no pretendo hacerlo, en todo caso sería una combinación de una candidatura ciudadana apoyada por un partido político o, por qué no, según el panorama, ser un candidato independiente.

Lo que sí debo descartar es adelantarme a los tiempos. Hay muchos que quieren ser pero pocos que podemos ser. (Pavel Juárez / El Diario)

cjuarez@redaccion.diario.com.mx