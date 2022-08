Video: Se van a paro choferes de la Ruta Universitaria; afectan a miles de usuarios

Ciudad Juárez— Esta mañana Choferes de la Ruta Universitaria suspendieron el servicio de transporte público sin previo aviso, afectando a los usuarios que requirieron trasladarse a distintos puntos de la ciudad.

“Tenemos un paro laboral de camiones porque no tenemos un buen servicio, nos están cobrando de tarjeta 600 pesos y no tenemos oficina, ni baño, ni nada y no es justo”, dijo uno de los choferes que optó por no salir a trabajar.

Luis Manuel Aguirre, director de Transporte en Juárez, dijo que se comunicó con el concesionario Rubén Vega para solicitarle información de lo ocurrido ante la inconformidad de los usuarios.

Dijo que según le explicó el concesionario, cinco choferes se inconformaron porque el espacio que arrendaban como terminal de camiones le subieron la renta, por lo que tuvo que buscar un nuevo lugar y esto implicó aumentar el costo de la tarjeta, la cual se utiliza para la programación de los viajes.

“Al cambiarse le subieron la renta y esto repercutió en los choferes por lo que algunos no estaban conformes y pararon el servicio, sin embargo, se dialogó con ellos y quedaron satisfechos por lo que reanudaron el servicio poco después de las 08:00 horas”, agregó.

Sin embargo, los choferes pararon nuevamente el servicio después de mediodía y manifestaron tener más de dos horas sin salir a recoger pasajeros.

Demandaron contar con condiciones óptimas en las oficinas. La terminal de esta ruta se encuentra por la avenida División del Norte junto al monumento a Emiliano Zapata.