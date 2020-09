Video: Se dirigen feministas a la presidencia municipal

Omar Morales/ El Diario de Juárez Omar Morales/ El Diario de Juárez Omar Morales/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Con consignas como “la chota no me cuida, me cuidan mis amigas” y “ni una más”, decenas de mujeres feministas marchan hacia la presidencia municipal.

El grupo de mujeres manifestantes convocó en el Instituto Municipal de las Mujeres, en las calles Ferrocarril y 16 de Septiembre, donde comenzaron una marcha hasta las instalaciones que desde hoy en la mañana fueron resguardadas por decenas de policías municipales.