Video: Salen vacunados de la Guarnición Militar

El Diario de Juárez

Entre aplausos, después de 13 meses de vivir con el temor de contagiarse, celebraron los primeros adultos mayores en ser vacunados contra el Covid-19 en la Guarnición Militar.

Javier Román y Elena Vaca, de 75 y 77años de edad, fueron los primeros en ser inmunizados dentro del cuartel militar, ubicado en la calle Barranco Azul, en donde a su llegada fueron trasladados en camiones hasta el interior.

Desde hace una semana la pareja de la colonia Valle de los Cántaros se registró y reunió todos sus documentos para poder ser inmunizados, narraron sus hijas Ana y Gabriela Román, quienes esta mañana los llevaron a las 7 de la mañana.

“Estaban nerviosos pero muy contentos porque ya se venían a vacunar”, contó Ana, quien dijo sentirse feliz de que sus padres serían inmunizados ya que ellas tienen que salir a trabajar.

Minutos después de las 8:00 de la mañana, Ana recibió un mensaje de su padre, diciéndole emocionado que había sido el primero en vacunarse y después su esposa.

Los dos adultos salieron finalmente a las 9:05 de la mañana de la guarnición como parte del primer grupo vacunado, mientras sus hijas los esperaban emocionadas en la entrada de las instalaciones militares.

“Muy bonita atención de los soldados, mucha disciplina, muy atentos, muy listos a servirnos. Nos trataron con mucho cariño, muy agradecidos vamos”, narró Elena Vaca quien fue vacunada por un militar “con mucha calma, con mucho cariño” y no duele nada, nada”.

La maestra jubilada confesó que llegaron “nerviosos, después de un año no lo podíamos creer y nos dimos un aplauso todos al final, muy bonito, muy bonito y no podíamos encontrar mejor lugar (para vacunarse)”, destacó.

Después de recibir la vacuna, los adultos mayores recibieron una botella de agua y unas galletas, mientras pasaban 20 minutos para verificar que no tuvieran reacciones secundarias.

A quienes todavía no saben si aplicarse la vacuna o no, Vaca les dijo “que no lo duden, que es nuestra luz de esperanza, que no tenemos por qué dudar en una cosa que se está haciendo tan bien hecha, porque la vida va de por medio. Entonces, no tenemos por qué dudar ni andarle preguntando más que a quien le debemos de preguntar, no andarle preguntando al vecino”.

Teodora Valverde y Roberto Cárdenas de 82 y 88 años fueron otra pareja de juarenses en vacunarse dentro de la Guarnición Militar, y salieron a las 9:00 de la mañana en su propio vehículo, después de haber llegado a las 7:50 de la mañana.

“Hasta de comer nos dieron, unas galletitas y agüita... les recomendamos que vengan aquí, es rápido el servicio”, aseguró Cárdenas.