Video: Recuerda cumpleaños de su hija desaparecida

Ciudad Juárez— Acompañada por otras madres y familiares de mujeres y hombres desaparecidos en Ciudad Juárez, Rosa María Hernández Díaz celebró ayer el 29 aniversario de su hija Diana Rocío Ramírez Hernández, desaparecida el primero de abril de 2011, a los 18 años de edad.

Con las tradicionales Mañanitas, la pega de pesquisas por todo el Parque Borunda y un pastel de vainilla en el que fue plasmada la imagen de un hada, la madre celebró el nacimiento de la hija que perdió hace una década, y pidió por su regreso a casa.

“Anoche precisamente recordaba, estaba viendo algunas fotos de cumpleaños anteriores, en donde a veces no era tanto la fiesta, pero sí cantarle sus Mañanitas, partir un pastelito y que estuviéramos juntos. Desafortunadamente ya son 11 cumpleaños que no hemos podido festejarle, no hemos podido darle un abrazo, pero pido mucho a Dios que volvamos a verla, que volvamos a darle un abrazo y recuperar todo lo perdido”, dijo la madre de la universitaria.

Diana Rocío estudiaba Ciencias Tecnológicas de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), pero quería cambiarse a Criminología o Psicología; era la segunda de tres hijos.

“Era la única mujer, nuestros ojos eran (ella), era la luz de nuestros ojos”, hasta que el primero de abril de 2011 salió de su casa para ir al Centro de la ciudad con una amiga que no conocía su familia.

Debido a que Rosa María estaba trabajando, Diana Rocío le avisó a su abuela que saldría, por lo que al llegar a su casa y ver que no estaba, le marcó por teléfono: “aquí ando en el Centro, pero no me tardo”, le dijo a su mamá. Cuando ésta le preguntó con cuál amigo, sólo le respondió: “con una amiga, pero ahorita voy”. Eso fue lo último que la madre escuchó de ella.

“Yo le pido a Dios que, donde quiera que esté, que esté bien, y que esté cumpliendo un año más de vida, con salud y bienestar, y que pronto podamos estar juntas, con toda la familia para poder festejar todos estos cumpleaños que no hemos podido”, pidió.

La madre lamentó que después de más de una década, no existe ningún avance en las investigaciones para dar con su paradero, y desde el año antepasado no ha habido ni revisiones de expedientes con la familia, la cual se ha encargado de buscarla a través de redes sociales, la pega de pesquisas y eventos en los que las madres buscan visibilizar los rostros de sus hijas.

“Queremos continuar haciéndonos visibles para que los rostros de nuestras hijas sigan siendo visibles, que todo mundo las vea, para que si alguien las ve nos dé alguna pista de dónde podamos encontrarlas”, comentó al pedirles a las autoridades que tengan más ganas de buscar y encontrar a sus hijas.

“Espero que la nueva gobernadora (María Eugenia Campos), por ser mujer, nos entienda como madres, el dolor que pasamos, que sentimos; como mujeres que somos, que nos ayude realmente a que haya avances en todo y que podamos localizarlas, y con vida sobre todo”, dijo al pedir que este sea el último cumpleaños de Diana Rocío que pasen separadas.

Después de pegar pesquisas con el rostro la mujer desaparecida, las madres y familiares de otras mujeres y hombres que tampoco han regresado a casa escribieron mensajes de buenos deseos para Diana Rocío, los cuales metieron a una cajita y obsequiaron a su madre.

“Diana, deseo de todo corazón que te volvamos a ver para felicitarte por tu cumpleaños personalmente. Son mis sinceros deseos, Panchito”, decía uno de los mensajes, el cual fue leído por Rosa María, antes de que cada uno de los asistentes dijeran en voz alta el nombre de sus hijas e hijos ausentes, para que todos respondieran “presente”.

Los familiares también le cantaron Las Mañanitas a José Luis Lozano Mendoza, quien cumplió años el sábado 25 de septiembre, y quien desapareció el 19 de noviembre de 2019, junto con su primo Israel Chávez Lozano, en el Valle de Juárez, cuando buscaban cruzar a Estados Unidos.