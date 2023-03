Video: Protestan mujeres en Memorial Campo Algodonero

Ciudad Juárez.- Al grito de “Ni un más, Ni una más” y “la chota no me cuida, me cuidan mis amigas”, el contingente que participó este miércoles en la Marcha Separatista por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, arribó al Memorial Campo Algodonero.

Los cientos de mujeres, muchas de ellas con sus hijos, llenaron el espacio creado en honor a ocho mujeres asesinadas en 2001 y donde otras madres han colocado cruces rosas para recordar a sus hijas.

Vestidas de morado y con pancartas de exigencia, el contingente demanda un alto a todos los tipos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez con consignas como “Ni una más, ni una más”, ni una asesinada más”, “no somos una, no somos diez; pinche gobierno cuéntanos bien” y “el que no aplauda es macho”, las mujeres caminaron sobre la avenida Ejército Nacional desde el estacionamiento de Plaza Juárez Mall.