Video: Protestan empleados de maquila por supuestas muertes por Covid

Fernando Méndez, El Diario

Ciudad Juárez.- Empleados de la empresa APTIV de la Tomás Fernández realizaron esta noche un paro de labores para exigir que cierre la planta y los envíen a sus casas para no estar expuesto contagiarse de Covid-19, después de que según expresaron ya han muerto dos compañeros y un jefe de grupo está hospitalizado.

Mencionaron que les están ofreciendo un convenio de pago de solo del 25 por ciento, el cual consideran insuficiente. “Sino morimos de Covid nos quieren matar de hambre”, expreso una de las trabajadoras.

Los empleados se colocaron frente a la empresa para hablar con los reporteros, pero después ya no es permitían el reingreso por parte de guardia de seguridad.

“Paramos labores porque en la empresa hay personas contagiadas por Covid, tenemos un compañero internado en el seguro y además otros dos ya han fallecido este día”, expresó la empleada.

Señaló que la empresa no hace nada, solo les proporcionan caretas y cubrebocas y no sanitizan. Los encargados de recursos humanos no les dicen nada.

“Acaban de sacar a un compañero, lo sacan como si fueran perros en carros ni siquiera en una ambulancia. Ahorita nos avisaron de otra muerte de un compañero en otra planta”, expresó.