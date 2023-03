Video: Pese a brigadas, persisten casos de bullying en escuelas

Ciudad Juárez.— Un nuevo video sobre una agresión a una estudiante de secundaria de Ciudad Juárez ha circulado en redes sociales. Este hecho violento ocurre a pesar de que Gobierno del Estado ha integrado más de 900 brigadas escolares en las que alumnos, maestros y padres de familia vigilan la seguridad de los menores tanto en los planteles como en los alrededores.

En las imágenes se observa que la agresión ocurrió dentro del plantel, ya que incluso se ve el logotipo de la escuela secundaria Federal 14 y la clave que la identifica.

En el video se puede ver que una mujer que viste ropa color café tiene sometida a la menor, quien porta el uniforme de la secundaria, mientras es ayudada por un varón, al parecer también estudiante.

Durante la agresión se escuchan las risas de los presentes, la mayoría alumnos del plantel. Posteriormente llega otra mujer que no porta uniforme para también agredir a la estudiante.

En la publicación en Facebook se muestran las lesiones que sufrió la víctima, principalmente en la cara, y se menciona que fue llevada a recibir atención médica por sus familiares.

“Hoy vengo con mucha impotencia y coraje a contarles, exijo justicia.....mi sobrina tiene 14 años, va en la secundaria Federal 14 ...el día de ayer a la salida la estaban esperando dos viejas para golpearla, una de 17 años que va a cumplir 18 ya y una de 30 años. Me la dejaron muy golpeada, hay que hacerle muchos estudios porque que tiene hematomas en su cabeza solo porque una señora le quitó a la de 30 años si no ahí me la matan. Queremos que paguen… se agarraron diciendo que ellas eran de un cartel de aquí de Juárez, no me importa no hay miedo pase lo que pase queremos justicia, justicia para Dayana”, menciona la publicación de quien se identifica como Joselin.

La Federal 14 se encuentra ubicada en la colonia Lomas de Poleo.

El Diario intentó comunicarse con el subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, para cuestionar el seguimiento al caso, pero tuvo reuniones de trabajo en la ciudad de Chihuahua. Tampoco atendió la llamada la subsecretaria de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Rosa Isela Gaytán.