Video: Pelean a golpes en alcaldía de Guadalupe

Guadalupe, Distrito Bravos— Entre acusaciones de robo, probable abuso de autoridad y agresiones, el presidente municipal Fausto González Pérez retomó ayer el cargo, del que se separó el pasado 25 de abril para buscar la reelección, ahora por el partido Morena.

El edil irrumpió en la sesión de Cabildo a la que convocó el presidente municipal en funciones, Miguel Ángel Amaya Alvillar, para mostrar las pruebas recabadas del posible robo cometido por González y otros servidores públicos, además de la presidenta del DIF Municipal, esposa del candidato, declaró a El Diario el alcalde suplente.

La sesión terminó a golpes, los cuales no fueron videograbados, pero sí la discusión, lo que obligó al edil en funciones a retirarse del edificio administrativo para acudir a esta ciudad e interponer una denuncia formal de hechos ante el Ministerio Público.

A grandes rasgos el abogado de 28 años explicó que él ejercía el cargo de secretario del Ayuntamiento y al solicitar la licencia el presidente municipal, él asume funciones. Es entonces que detecta una serie de irregularidades en diferentes áreas de gobierno, incluyendo el DIF.

También observa que Raúl Villa, quien queda a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento, no acude a laborar y lo destituye del cargo, además le toma protesta al nuevo servidor público Jorge Ramos.

“A partir del 25 de abril que tomé protesta como presidente, Raúl Villa no se presentó a trabajar y los días que se presentó a trabajar era por una hora o dos horas”, dijo Amaya.

Agregó que en la sesión anterior a ésta (9 de mayo) fue celebrada una sesión extraordinaria de Cabildo para que rindiera protesta como nuevo secretario del Ayuntamiento Jorge Ramos, en sustitución de Raúl Villa.

Amaya habló ante los regidores del desfalco al erario y acordaron observar este lunes los elementos de prueba obtenidos.

–¿Por qué hasta ahora se da cuenta de eso, si trabajó más de dos años como secretario del Ayuntamiento?– se le cuestiona a Amaya Alvillar.

“No tenía acceso a la información y como presidente municipal se abre todo el abanico de información, de lo que está pasando en Obras Públicas y en otras dependencias. El caso es que al enterarme de las situaciones de los robos que había estado cometiendo iba a poner un alto porque no estoy de acuerdo y sigo firme en eso, que no se le siga robando al pueblo; es un municipio muy pequeño con recursos limitados para que todavía le roben dinero”, insistió el abogado.

Entre los casos donde observó irregularidades fue el faltante de más de medio millón de pesos de los matrimonios foráneos, además robos en las obras de los pies de casa que se han construido, además en el DIF documentaron viajes a Mazatlán de un hijo de la presidenta del organismo.

“Soy abogado y conozco el alcance de los señalamientos que estoy haciendo”, dijo Miguel Ángel, que hizo un llamado urgente a la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado para que intervengan a favor del pueblo.

“Yo le informo a los regidores de esto en la sesión de Cabildo del 9 de mayo con la intención de poner un alto a esto; yo le comenté a los regidores, al Ayuntamiento que mi intención no era poner en mal a nadie, ni desvirtuar a nadie y le dije que cualquier acusación que yo haga va a ser fundamentada y acreditada con documentos. El caso es que al enterarse Fausto González le dio inmediatamente la instrucción a los directores de que me negaran información y que no me hicieran caso porque él seguía siendo el presidente municipal”, agregó.

“El día de hoy (lunes) en la sesión, él con un grupo de directores que apoyan su robo, dice que él desde ese momento toma la sesión y yo le comento que él presentó la licencia del 25 de abril al 3 de junio, que respete ese período y que respete la sesión ordinaria que estaba a punto de comenzar. Él conocía de antemano cuáles eran los problemas que yo iba a presentar y se presentó de una manera agresiva, hubo agresiones hacia mi persona, golpes, me empujó y se iba a lanzar a los golpes”, agregó.

Tras exhibición, regresa Fausto

Las imágenes que se lograron captar de la sesión fueron difundidas por los ciudadanos. Por la tarde, Fausto González fue entrevistado en la Presidencia municipal al regresar al cargo y mantener la candidatura, al argumentar que nada le impide continuar al frente del cargo.

Aseguró que regresó porque la destitución de Raúl Villa tuvo un trasfondo político, negó que hubiera un mal manejo de los recursos y ofreció pagar de su propio bolsillo una auditoría externa.

Aseguró que optó por buscar la reelección con el partido Morena porque durante su gestión recibió más apoyo de ese partido que del Partido Verde, que lo llevó a ganar la primera contienda electoral.

“Pedí licencia el día 25 de abril ante el Ayuntamiento y hoy tomamos la decisión de regresar aquí a Presidencia municipal a raíz de una situación que pasó el jueves pasado, una sesión extraordinaria donde se iban a hablar temas electorales en una sesión de Cabildo. Se hizo un despido del secretario que estaba en turno y se metió a otra persona que es operador político de otro partido y eso me parecía muy raro y me empezó a llamar mucho la atención”, explicó González.

Insistió en que su incursión en la sesión de Cabildo fue legal y no le permitieron hablar.

“No me dejó en ningún momento tomar la palabra, cometí el error yo de empujarlo, sí, cometí el error éste, pero fue la impotencia de no dejarme hablar frente a los regidores nada más. Él tomó la palabra y yo siento que para debatir todos estos temas porque él dice que traemos una administración con desfalco, lo cual él pues como secretario del Ayuntamiento, pues tiene toda la información desde hace dos años y medio y empieza a sacar temas con la situación de afectarnos políticamente en nuestro proyecto”, aseguró.

Argumentó que el personal es amenazado por Amaya Alvillar y por eso decidió regresar al cargo.

¬–¿Esto significa que ya renunció usted a la candidatura?, se le cuestionó.

“No, no, no, no, no, yo puedo continuar siendo candidato, sin hacer labores de proselitismo, claro está, el horario que tengo de trabajo”, respondió.

Para dar legalidad a su regreso al cargo, González mostró una carta firmada por él y con el sello de recibido con fecha de este lunes a las 11:14 horas por la Secretaría del Ayuntamiento y firmada por la secretaria de nombre Karla Ortiz, ya que no había titular en esa dependencia.

–¿No regresa usted para borrar evidencias de los probables actos de corrupción cometidos aquí en la Presidencia?, se le preguntó.

“No, no incluso se hizo una invitación, como se las he hecho desde que inició la administración a los regidores, a que se metieran a cada una de las direcciones, cada uno tiene una comisión asignada y yo no tengo nada qué ocultar, nada”, aseguró. (Luz del Carmen Sosa / Enviada / El Diario)