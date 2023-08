Video: Otra vez con mentiras, mueven a migrantes al río Bravo y puente negro

Un falso rumor volvió a llevar a cientos de personas migrantes al bordo del río Bravo y el llamado “puente negro” durante la madrugada de este martes, en espera de que el gobierno de Estados Unidos les abriera la frontera; por lo que la Patrulla Fronteriza les pidió que no se dejen engañar.

A través de redes sociales comenzó a surgir el rumor de que el 8 de agosto el gobierno de Joe Biden les permitiría la entrada a todos, incluso algunas personas aseguraban tener un video en donde se informaba el fin de la aplicación CBP One.

Al respecto, la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso enfatizó ayer a los migrantes que nada ha cambiado y que la frontera de Estados Unidos no está abierta a la migración irregular.

“No escuche las mentiras de las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) que a menudo desinforman a los migrantes para lucrar, difundiendo falsos rumores sobre las políticas e iniciativas migratorias actuales. Las políticas de inmigración de los Estados Unidos no han cambiado. La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el Sector de El Paso continúa aplicando consecuencias bajo la Autoridad del Título 8”, alertó la autoridad encargada de vigilar la frontera con México, entre los puertos oficiales de entrada a su país a través de un video.

Destacó que aquellos migrantes que no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán colocados en procedimientos de deportación bajo el Título 8, el cual conlleva la deportación acelerada, pero también puede significar la prohibición de que las personas ingresen al país durante cinco años si se determina que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

Además, según el Título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización estarán sujetas a expulsión y los no ciudadanos podrán ser devueltos a su país de origen.

“A las personas que son expulsadas se les puede prohibir el reingreso durante cinco años. Las personas deben confiar en la información oficial del gobierno de los Estados Unidos, no en los rumores de las redes sociales u otras fuentes no oficiales. La frontera no está abierta a la migración irregular”, destacó la Patrulla Fronteriza.

Agregó que existen numerosos riesgos relacionados con las prácticas de contrabando que emplean las TCO, como posibles lesiones o incluso la muerte.