Video: No responde CFE al 071

Cortesía

Ciudad Juárez— En pleno fin de semana de altas temperaturas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desatendió el centro de atención a clientes 071, pese a los múltiples reportes públicos de la interrupción del servicio de energía eléctrica en colonias distribuidas por toda la ciudad.

El Diario constató la falta de respuesta durante algunos lapsos de tiempo ayer, en los que se intentó interponer un reporte por la falta de luz.

“El teléfono que marcaste está ocupado”, refirió de inmediato la línea en tres primeros intentos que se hicieron después de las 12:47 de la tarde; a las 13:13 horas entró una primera llamada al menú de opciones.

Al marcar la opción 1, que sirve para reportar “si su cuadra o colonia no tiene luz”, corrieron hasta cinco minutos y 27 segundos esperando que se desocupara uno de los ejecutivos, lo que nunca sucedió.

Este intento se repitió tres veces durante la siguiente media hora, sin respuesta.

En Colonial del Valle, más de 480 familias llevan intentando comunicarse al centro de atención telefónica de la CFE, sin éxito, desde hace dos semanas, debido a que sufren la interrupción del servicio de manera intermitente.

“Ni siquiera tenemos números de reportes porque no tenemos respuesta”, dijo un residente del fraccionamiento que solicitó reservar su identidad; el refrigerador se descompuso por las constantes fallas, agregó.

“¿Quién nos va a pagar los aparatos?”, cuestionó también a la empresa productiva subsidiaria Leticia Solares, habitante del mismo complejo habitacional ayer al mediodía.

Agustín Hernández, quien proporcionó el número de reporte C0404C4949, dijo que su familia se quedó sin luz en la colonia Francisco I. Madero, junto con otras familias de la misma cuadra, desde el jueves pasado, por lo que tuvieron que ir a quedarse a la casa de sus suegros.

“Estuve marque y marque y me dejaba en una grabación esperando a un ejecutivo; no te miento, duré hasta 35 minutos para que me contestara un sujeto, pero ni era de Juárez”, agregó.

“Cuando me contestaron, me dio un número de reporte y me dijo que en el transcurso de la mañana iban a atendernos, eso fue el jueves. Le dimos un voto de confianza pero no, es domingo y todavía es hora de que no aparecen”, denunció.

Dijo que si el jueves que fue día hábil no acudieron, menos en fin de semana.

“Tuvimos que dormir en la casa de mis suegros, tirados en el suelo todos con colchones improvisados, con dolor de espalda pero ya dormimos un poco más”, expresó.

Y pidió al superintendente que se apiade de la gente: “ya no por contabilidad, sino por humanidad, ni siquiera por humanidad nos han atendido”.

Sucursal cerrada

En un recorrido a la sucursal de la Comisión ubicada en la colonia El Barreal, en la avenida Reforma, a las dos de la tarde, no se detectó ningún tipo de movimiento, a pesar de que las puertas de entrada y salida al personal se encontraban abiertas.

Únicamente había acceso al servicio de pago en cajeros automáticos.

La falta de atención al teléfono de reportes fue denunciada en el transcurso de la semana y ayer por vecinos de múltiples colonias que sufrieron estragos por el calor que ayer llegaba a los 42 grados centígrados, al quedarse sin luz en sus domicilios.

Desde el sábado fue buscado el superintendente de la CFE, Humberto Saldaña, por medio de correo electrónico para pedirle información de lo que está ocurriendo, pero al cierre de esta edición no había dado respuesta todavía.

El delegado del Gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, mantuvo ayer su teléfono apagado y tampoco respondió mensajes de texto.

Otros fraccionamientos y colonias que durante la semana reportaron haber padecido de la misma situación son Jardines de San Pablo, Jardín de las Moras, Quintas del Valle y La Perla, Parajes de San José, Tierra Nueva, Los Nogales, Ex Hipódromo y División del Norte.

Los cortes también han dejado sin agua a los hogares dado que el sistema requiere de electricidad para mover los motores que transportan el recurso hídrico, provocando el caos ante la falta de suministros básicos.

En Parajes de Oriente, frente a un supermercado, habitantes de esa y las colonias San Francisco y Carlos Castillo Peraza, bloquearon la avenida Santiago Troncoso interrumpiendo el tráfico vehicular el pasado jueves, para presionar a la Comisión para que atendiera el apagón, que finalmente fue resuelto, reportaron ayer los inconformes.