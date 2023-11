Video: ‘No quisiera que me grabaran’

Ciudad Juárez.- Luego de que se divulgó un video en el que pide a vecinos invadir casas en Laguna de Patos, la síndica municipal Esther Mejía pidió que ya mejor no la graben en sus eventos callejeros.

“No quisiera que me grabaran mejor, porque quiero que lo sepan nada más a ustedes”, se le escucha decir a la servidora pública municipal a habitantes de alguna colonia de Ciudad Juárez. “Mejor no me graben”, les repite.

El Diario reprodujo ayer un material en el que Mejía, aspirante de Morena a la candidatura por la alcaldía, incita a habitantes de la colonia Villas del Sur 3, una zona inundable del sur de la ciudad, a invadir los predios.

En la grabación, dentro de un cuarto de madera, la síndica les dice que esas casas “son un terreno privado; incluso la dueña tiene pagado el predial y lo va a seguir pagando”.

Por lo que entonces les recomienda, “díganles a los que ya están allí, que lo mejor que pueden hacer es no hacer mucho ruido y estar muy unidos porque se está litigando”.