Video: 'No que no, sí que sí, ya volvimos a salir', inicia marcha del 8M en el Centro

Ciudad Juárez.- Al grito de “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir” y “Ni una más, ni una más”, cientos de juarenses, principalmente mujeres, comenzaron esta tarde el recorrido de la Marcha 8M binacional incluyente “¿De qué nos quieren perdonar?”, hacia la Cruz de Clavos, ubicada en el puente internacional Paso del Norte.

Encabezado por madres y familiares de mujeres y hombres desaparecidos en Ciudad Juárez, el contingente cuenta también con la participación de niñas, adolescentes, familias e integrantes de la comunidad LGBTQ+

“8 de marzo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, “justicia para Jacivi, no te olvidamos”, “No me olviden, faltó yo. Esmeralda Castillo Rincón”, “ No estamos todas, nos falta Kezaline”, “Hermana Ceci Eguia, vine a gritar lo que te hicieron callar”, “Querida amiga, te deseo viva”, forman parte de las pancartas que alzan las participantes que caminan por las calles de Ciudad Juárez.

Una Comisión de Seguridad se encargada de brindar contención psicológica, primeros auxilios y traducción de lengua de señas a los participantes del contingente, mientras que agentes de Seguridad Vial abren el paso a la marcha y ofrecen control de tráfico.