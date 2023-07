Video: Niegan que rutas troncales causen problemas viales en Juárez

Ciudad Juárez.- El representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez, dijo que el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar culpa al Estado por los problemas viales que ocurren en la ciudad a causa de las rutas troncales, sin embargo, en un mapeo mostró que el congestionamiento ocurre en toda la ciudad y aseguró que el municipio debe resolver los problemas que ocasionó la apertura del carril confinado de la BRT I.

“El alcalde decía que nos sobran carriles confinados y nos faltan camiones, pues yo los quiero invitar a que veamos el plano de la ciudad, muestra las rutas del BRT… son tres vialidades de la ciudad, los problemas de tráfico en Juárez son en toda la ciudad, no son atribuíbles al BRT sino a una falta de planeación, de semaforización adecuada, de que hay baches, que no se pavimentan las calles, que no hacemos vialidades alternativas, que no hay agentes de vialidad dirigiendo el tráfico…”, mencionó.

Dijo que ha solicitado al alcalde reunirse con el coordinador de Seguridad Vial, César Tapia para el control del tráfico sobre la ruta I.

Dijo que, tras un recorrido, le manifestó al alcalde que el carril confinado tiene una incorporación al eje Juan Gabriel que tenía el semáforo para dar vuelta a la derecha pero que quienes circulan por el bulevar Zaragoza se quieren incorporar al eje vial Juan Gabriel a la izquierda.

“Le dije, estas provocando un conflicto de tránsito”, comentó al mostrar otros ejemplos de la peligrosidad del uso del carril confinado.

El funcionario, también aseguró que pese a que el alcalde ha reclamado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento por los baches que hay en la ciudad, sólo el 20 por ciento de ellos corresponden a la JMAS y el restante son por las condiciones en las que el municipio tiene las calles.