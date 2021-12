Video: Necesita educación especial para su hija

Ciudad Juárez— La pequeña Judith Luna Cadena, de 7 años de edad, tiene la ilusión de recibir la visita de Santaclós esta Navidad, pero su madre Alicia Juana Cadena sabe que eso no será posible debido a las carencias que enfrentan.

Omar Morales / El Diario de Juárez | La niña es acompañada por su madre mientras camina por la calle

Fidel Luna Aguilar, padre de Judith, quien padece discapacidad visual, es albañil independiente y sale muy temprano cada día para laborar, pues es el único ingreso que tiene su familia para poder subsistir, sin embargo, en ocasiones no recibe pago hasta que termina los trabajos de construcción.

Alicia Juana explicó que ella tuvo que salirse de trabajar para poder cuidar a su hija, y encargarse de su educación, por tal motivo ha sido complicado continuar levantando su hogar, mismo que requiere de muchos arreglos, además no cuenta con estufa, lavadora o refrigerador, necesarios e indispensables para cada hogar.

La madre de familia explicó que tuvo un embarazo muy normal pero las dificultades vinieron cuando dio a luz con seis meses de gestación, fue por eso que Judith tuvo que pasar un largo período recibiendo atención médica, aunque los especialistas no le dijeron nada sobre su discapacidad.

Omar Morales / El Diario de Juárez | Judith juega con su mascota

“Cuando la niña tenía un año empecé a mirarle los ojos que le estaban cambiando de color, la llevé al Hospital Infantil y ahí me dijeron que ya no se podía hacer nada y que ya corrían todos los gastos por mi cuenta”, explicó.

Ante la complicada situación Alicia Juana fue en busca de más respuestas para poder encontrar una solución, fue tras una serie de estudios que le diagnosticaron desprendimiento de retina. “Yo quería que me dijeran que era mentira, hasta que busqué opciones para poder salir adelante”, dijo la madre de familia.

Actualmente Judith cursa la primaria en una escuela pública a falta de recursos, lo que le ha ocasionado un lento aprendizaje junto con otras dificultades, ya que no sabe leer, escribir y su madre la apoya para que pueda aprender todo lo posible, aunque explicó que no reciben el apoyo de los maestros.

“Su educación ha sido demasiado triste porque en las escuelas topo, yo estudio con ella, le agarro su manita para explicarle porque a veces la maestra no nos apoya, pone la tarea como si fuera de un niño normal y es diferente, la quiero cambiar porque he batallado demasiado y me cierra las manos porque yo tampoco puedo trabajar”, explicó.

Alicia Juana, madre de la menor, narró que en varias ocasiones Judith ha sido víctima de burlas y señalamientos por su discapacidad, lo que le ha bajado la autoestima, aunque agregó que ella la apoya para que sea una niña independiente a pesar de su problema visual.

La pequeña, de 7 años, ha aprendido a bañarse, a peinarse, a ponerse la ropa y los zapatos y a caminar por su casa, aunque su madre desea que pronto pueda recibir su bastón para que aprenda a caminar por la calle por sí sola.

“A veces uno se siente triste y discriminado por los niños o por la gente que pregunta; a veces las personas no tienen educación y desde lejos nos gritan la discapacidad que tiene ella y eso a mí me duele como mamá”, mencionó.

Por la falta de recursos económicos la familia ha descartado celebrar la Navidad este año, ya que la madre consideró que es mejor usar el poco dinero que tienen en alimento y cosas que Judith y su hermana mayor puedan necesitar.

La niña mencionó que tiene la ilusión de celebrar esta fecha con una cena y recibir un juguete, ya que nunca ha podido recibir un obsequio en temporadas decembrinas anteriores por la complicada situación que vive su familia.

Alicia Juana dijo que le gustaría que su hija pudiera recibir apoyo para su educación, para que aprenda a leer y escribir en braille, una de las cosas que le hacen falta, pero que es muy caro.

“No hay dinero, no tenemos arbolito, ni adornos… nada; me gustaría que mi hija pueda recibir un regalo pero como no estoy trabajando y a mi esposo a veces no le pagan, con que tengamos frijoles y arroz la vamos a pasar”, dijo la madre de familia.

Si usted desea apoyar a Judith Luna y a su familia, puede comunicarse al número de teléfono 656-858-3844 o acudir a su domicilio que se ubica en la calle 1659 número 2246, de la colonia Fray García de San Francisco.