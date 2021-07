Video: Los apedrean por la nada

Giovanna Benítez, de 45 años, pidió hoy a las autoridades que inicien una investigación después de que resultó lesionada al recibir el golpe de una piedra en la frente que le fue lanzada cuando viajaba junto con su esposo a bordo de su camioneta el pasado domingo por la noche en el Periférico Camino Real, a la altura del fraccionamiento Los Ojitos.

“Gracias a Dios no me tocó a mí que me mataran, pero al rato pueden hasta matar a un niño. Necesito que realmente hagan algo”, expresó la denunciante quien fue trasladada por su marido al área de Urgencias del Hospital de la Familia.

Relató que por algún motivo cuando comenzó “la lluvia de piedras” volteo hacia otro lado ya que de no ser así el golpe lo hubiera recibido en el cráneo y quizá la hubiera matado.

“Fue como una corazonada, pero en el momento en que volteo sentí el fuerte golpe en la frente. Mi esposo llamó a la policía y le dijeron que no se moviera de ahí, pero yo estaba sangrando mucho y sentía como que me habían entrado vidrios en los ojos, ya que la piedra destrozo el cristal de la camioneta”, expresó.

Mencionó que en el hospital le estuvieron lavando el área de los ojos porque le entraron pedacitos de vidrio y después le pusieron cinco puntadas en la frente, la cual se le inflamó por el fuerte golpe.

Mencionó que ella y su esposo venían de las Torres y se dirigían a su casa a la colonia Fronteriza baja cuando ocurrió la agresión, la cual consideró como cobarde.

“No sé si los malvivientes quieren que las personas se detengan para asaltarlas o simplemente lo hacen por diversión, pero si es necesario que los detengan para que ya no sigan haciendo daño ya que un día van a matar a una persona”, señaló,

Señaló que el lunes vio que subieron en redes sociales que otro guiador resultó dañado en su vehículo cuando también la lanzaron piedras en el Periférico Camino Real, a la altura del fraccionamiento Los Ojitos.

Dijo que son varios sujetos lo que están realizando esta acción criminal, los cuales se esconden en las lomas o puentes y desde ahí lanzan las piedras contra los vehículos que transitan por el lugar.

“Pido a las autoridades que vigilen el lugar ya que no es la primera vez que ocurre que lancen piedras contra las personas que viajan en sus vehículos por el Periférico Camino Real”, expresó.