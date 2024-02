Video: Lanzan a perrito desde Jeep en avenida De las Torres

Ciudad Juárez.- Lectores de El Diario denunciaron un caso de maltrato animal documentado en un video en el que se observa cómo lanzan a un perro desde la ventana de un Jeep, cuestionado si se trata de un caso de omisión o crueldad.

La grabación tiene una duración de 24 segundos y fue realizada desde un vehículo que circulaba de sur a norte sobre la avenida De las Torres y que llega al semáforo de la avenida Manuel J. Clouthier.

Las imágenes muestran a un can que anda alrededor de un Jeep con matrículas de Nuevo México parado en el crucero, cuando llega al lado del pasajero, el perro brinca y logra trepar a vehículo.

Sin embargo, momentos después es arrojado por la ventana hacia la calle, en ese instante se escucha a las personas que grababa decir “¿le habló, voy por él?”, refiriéndose al perro.

De acuerdo con el quejoso, las personas que iban en el Jeep se llevaron al can cuando vieron que eran videograbados.

"Quién sabe si luego lo abandonaron en otro lado", lamentaron.

“Ya ahí en el semáforo les tocó en rojo y se tuvieron que detener, el pobrecito estaba pegando brincos tratando de subirse por las ventanas, y ahí él se subió al carro, y fue donde más corajes hice porque lo aventaron por la ventana”.

“Nos bajamos y mi compañero fue a preguntarle e incluso le pedimos ayuda a que nos auxiliaran para darnos el perrito y poder llevárnoslo, le dijimos textualmente que si no lo quería, nosotros nos lo llevábamos, y su contestación fue que los siguió de la casa y no querían que los siguiera. Entonces estaban tratando de perderlo…”.

Expuso que al final de cuentas no lo quisieron dar, y paralelo a eso un señor comenzó a preguntar si lo estaban abandonando desde su carro; otra señora se bajó y no sé si por la presión, le abrieron la puerta para que se subiera, y el triste bien contento, se subió”. Y ya no se subo nada más del animal.