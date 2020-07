Video: Impactan obras en bajas ventas

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Trabajadores de diferentes establecimientos ubicados sobre avenida De las Torres, así como automovilistas estallaron ayer tras el cierre de dos de los carriles de baja velocidad sobre dicha vía para la reubicación de tubería de agua potable y alcantarillado.

Del 13 al 30 de julio, la JMAS mantendrá cerrados dos carriles de baja velocidad en el tramo de bulevar Zaragoza y calle Sorgo, en un sentido de sur a norte, lado oriente, por lo que se pidió a los automovilistas considerar vías alternas.

En un recorrido realizado por El Diario, se preguntó a trabajadores y encargados de establecimientos del lugar su opinión respecto a las obras, y afirmaron sentir molestia, debido a que obstruyen el ingreso a sus negocios, afectando sus ventas.

Tal es el caso de Nidia, empleada de una tienda de moda ubicada en el sector, quien manifestó que los clientes han llegado molestos debido a que no tienen un acceso rápido a los establecimientos, mientras que otros simplemente mejor “ni llegan”.

‘Esto va para dos meses más’

“Sí nos ha afectado mucho, porque los clientes se tienen que estacionar muy lejos y tienen que caminar largas distancias en el sol y todavía nos falta, porque aquí nos han dicho que esto va para dos meses más”, dijo.

“Muchos no quieren venir por miedo a dejar sus carros lejos y cuando traen las mercancías son cajas muy grandes que tenemos que cargar y mover por distancias muy largas. Ahora apenas tenemos muy poco que volvimos a abrir, aplicando las medidas necesarias y ahora nos enfrentamos a este problema y no podemos hacer nada. La molestia es porque vemos que trabajan una hora y descansan como tres, no vemos para cuándo vayan a terminar”, agregó la afectada.

Algunos de los negocios que se ubican a lo largo del tramo que comprenden las nuevas obras de la JMAS son establecimientos que abrieron sus locales desde el pasado 22 de junio, cuando el semáforo epidemiológico pasó de color rojo o naranja en Ciudad Juárez.

Ante dicha situación, la JMAS indicó que lo que se busca es generar las menos afectaciones posibles, por lo que hasta el momento únicamente se tiene contemplado dicho cierre de carriles para el desvío de tubería.

La descentralizada informó que las labores se realizan con el objetivo de que los conductos hidráulicos sean llevados a un área donde se les pueda dar mantenimiento cuando lo necesiten, después de que concluya la construcción del paso elevado que se construye en el cruce de De las Torres y bulevar Zaragoza.

Guiadores se quejan del tráfico

Por su parte, automovilistas también se quejaron por el tráfico que las obras de la JMAS en conjunto con la construcción del puente han provocado en la zona. “Hay obras que a veces las dejan inconclusas, esperamos que este no sea el caso, las afectaciones son comprensibles, es el precio que hay que pagar, y aquí nos tiene en el tráfico”, dijo Jorge.

Mientras que Leobardo, instalador de servicios de telefonía, aseguró que sus recorridos se han incrementado debido a los trabajos que se realizan en la zona, sufriendo los estragos del calor.

“El tráfico se afecta demasiado, están cerrando los carriles y vemos que los trabajadores se la pasan descansando, comprendo que están mucho tiempo en el sol, pero no se han puesto a pensar que muchos circulamos por aquí en horas pico en nuestro auto o transporte público y también pasamos más tiempo en el calor, un recorrido de 30 minutos se nos convierte en una hora y media, sí es un problema”, afirmó.

elara@redaccion.diario.com.mx