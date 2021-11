Video: Fuga de agua potable destruye las calles de colonia Corregidora

Ciudad Juárez.— Fugas en las redes sanitarias de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), destruyen el pavimento de las calles de la colonia Corregidora de esta ciudad fronteriza. Víctor García, vecino del sector, se comunicó con El Diario para solicitar la urgente intervención de la JMAS, ya que hace más de tres meses puso el primer reporte de la fuga de agua potable y, desde entonces, cada semana les habla por teléfono pero no hacen caso, aunque le reciben la llamada y lo escuchan.

La fuga de agua potable se encuentra en la calle Juan J. Méndez número 246, casi esquina con Pascual Orozco de la colonia Corregidora.

El primer reporte lo puso el 11 de septiembre, bajo el expediente 2696631 de la JMAS.

Esta fuga de agua limpia, se cruza con otro derrame de aguas negras que baja, como un arroyo, de las calles Maclovio Herrera y Pascual Jaramillo.

El usuario aseguró que desde entonces se ha comunicado ocho veces con el departamento de atención al público, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta positiva.

Dijo que aunque el derrame de agua potable no lo marca su medidor (lo que significa que no se ha incrementado su facturación mensual), tal desperdicio de tan importante recurso es motivo de angustia porque, además, otros usuarios no tienen presión suficiente en sus llaves para cubrir sus necesidades básicas.