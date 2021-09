Video: ‘Fue IntelliSwitch un tremendo fraude’

El alcalde Armando Cabada calificó como un “tremendo fraude” el proyecto de alumbrado que se llevó a cabo durante la administración municipal anterior con la empresa IntelliSwitch.

En entrevista exclusiva para El Diario, el presidente municipal dijo que su gobierno liquidó el crédito de 330 millones de pesos contratado entre 2013 y 2016 para la rehabilitación de 32 mil luminarias, no obstante que desde el inicio de su administración Cabada denunció que el sistema de alumbrado no funcionaba adecuadamente, y por ello se interpusieron denuncias.

En abril del 2018, el Ayuntamiento demandó penalmente a 25 exfuncionarios y a IntelliSwitch por fraude en el proyecto de rehabilitación del alumbrado público.

Ya en los últimos días de su gobierno, Cabada señaló ayer que el siguiente secretario de Seguridad Pública debe tener una trayectoria impecable, a la vez que destacó que su experiencia como alcalde será fundamental para desarrollar su cargo como diputado federal.

E el punto final de su administración, el alcalde Armando Cabada aseguró que tiene una buena relación con el gobernador Javier Corral Jurado aunque con preocupaciones por la obra que no va a terminar.

Como legislador, expuso, utilizará la experiencia que tuvo como alcalde y hasta el momento no tiene definido su futuro político, y como diputado federal desea acompañar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recomendó que el siguiente secretario de Seguridad Pública Municipal no debe tener una “tacha”, ya que además de ser reconocido por las autoridades federales, lo debe ser por las estadounidenses.

—¿Cuál fue el saldo como presidente municipal, cuáles fueron los principales obstáculos que tuvo?

—Empezaré por hablar de los principales obstáculos que tuvimos: fue uno el dinero, sin duda, Juárez necesita un presupuesto mayor que el que tenemos; y dos, los intereses políticos de algunos partidos políticos que les preocupó más el tema electoral que el tema ciudad, básicamente fue eso.

El burocratismo porque los trámites, procedimientos, normativas son muy engorrosos, de más de burocráticas, y esto hace lento el funcionar del gobierno, esos son los obstáculos.

Dejamos una ciudad con menos déficit de calles sin pavimentar. Cuando llegamos había alrededor de mil 800 calles sin pavimentar, nos vamos construyendo 505 calles nuevas, la mayoría de concreto hidráulico, donde invertimos casi 800 millones de pesos. Dejamos una Policía mucho mejor capacitada, mucho mejor preparada, equipada, con nuevas instalaciones como la Academia y en esto me quiero centrar porque la Academia que hoy tenemos está certificada por el Secretariado de Seguridad Pública Federal, y tenemos que hacer la comparación con lo que teníamos en el pasado, que era un galerón, una bodega donde se realizaban eventos sociales.

Hoy les estamos entregando a los juarenses una Academia donde se habrán de capacitar a los mejores policías con equipo de última generación que se utiliza en corporaciones prestigiadas como el FBI, la DEA, corporaciones norteamericanas. En pocas academias, dos, a lo más tres en México, existe el equipo que nosotros tenemos aquí para poder capacitar a los nuevos policías que estarán patrullando Ciudad Juárez.

—¿El saldo negativo?

—Atender el tema de pavimentación tan viejo, que no se le dio mantenimiento durante tantos años, provoca que cuando hay lluvias broten los baches, ese es un tema muy importante y muy delicado en el que se tiene que invertir muchísimo dinero. Nosotros solamente el año pasado recarpeteamos un millón 100 mil metros cuadrados, en el 2019 igual, en el 2018 fue un poco menos, pero vamos a entregar cuentas por el orden de 3.5 millones de metros cuadrados recarpeteados en mi administración, en los cinco años, de vialidades principales.

Nosotros nos enfocamos en las vialidades más transitadas, hay que entrar a las colonias donde están las calles con pavimento muy viejo y se provocan baches con cualquier lluvia, para eso se necesitan recursos extraordinarios. Hay un déficit en Juárez de pavimentación del orden de los 20 mil millones de pesos, y bueno pues con 5 mil 500 millones de pesos de presupuesto total, pues es imposible acabar con ese problema.

Ya que estamos entrando en ese tema, es importante señalar que cuando yo llegué en el 2016 el 83 por ciento del presupuesto total del Municipio estaba comprometido en gasto corriente, nos vamos dejando el 67 por ciento del presupuesto total comprometido en gasto corriente, ¿qué quiere decir con esto?, que avanzamos en los cinco años 16 puntos. Mucho tiene que ver con la reducción de la nómina, nosotros redujimos en alrededor de 600 empleados, de cuando nosotros asumimos a como lo estamos dejando, que representan alrededor de los 100 millones de pesos anuales de ahorro.

Y si estamos hablando de ahorros también el proyecto de Juárez Iluminado va a generar un ahorro en el consumo de energía eléctrica que le dejará al Gobierno municipal la posibilidad de ejercer 100 millones de pesos adicionales del Fideicomiso del Derecho de Alumbrado Público. Esos datos son importantes porque tiene que ver con el manejo económico, el manejo de los recursos del Municipio.

El hecho de que hayamos licitado la mayor parte de la obra pública, arriba del 75 por ciento, nos generó en los cinco años 120 millones de ahorros, quiere decir que de lo que se tenía como techo presupuestal para alguna obra se generaron ahorros hasta por 120 millones de pesos que pudimos utilizar en obra de infraestructura.

El que hayamos tenido un departamento de Transparencia que contestó el 100 por ciento de las preguntas que nos hicieron, nos califica el Ichitaip de ser un municipio que tenía el 39 por ciento de aprobación en el 2016 cuando yo llegué, a salir con el 100 por ciento de aprobación en transparencia.

El que no hayamos contraído deuda pública ni un solo peso, también nos califican las dos calificadoras de crédito como un Municipio que tiene la posibilidad de conseguir créditos hasta por mil millones de pesos, y finalmente que hayamos pagado el crédito de Intelliswitch, que fue un tremendo fraude el que nos hicieron con eso, de 330 millones de pesos, y hayamos abonado a la deuda del Plan de Movilidad Urbano mil 350 millones de pesos nos califica como un municipio que da la garantía de poder conseguir préstamos.

—¿Qué cosas considera que pudieron haber sido mejores?

—Yo soy de las personas que no cree en el hubiera, pero muchas sí, por ejemplo Juárez Iluminado, si lo aceptan desde el 2017 y lo convertimos en un proyecto de Asociación Pública Privada tendríamos hoy alrededor de mil millones de pesos adicionales para haberlos invertido en obras de infraestructura, sobre todo pavimentación, que es lo más urgente, lo que más necesita la ciudad, pues tuvimos que inyectar ese recurso de manera directa que está cercano a los 700 millones de pesos.

Otro que hubiera sido posible y que no fue, el CERI-911, por ejemplo, es un proyecto que presenté desde el 2017 y que lamentablemente lo echamos a andar prácticamente hasta el 2020. Se necesitaba una coinversión del Estado y del Municipio, era imposible que el Municipio lo hiciera solo; a este proyecto le invertimos entre los dos entes de gobierno 232 millones de pesos más o menos. Ya está, lamentablemente está hasta el final de mi administración y va a hacer una gran herramienta, pues apenas lo estamos echando a andar.

Básicamente el tema de obra de infraestructura, de pegarle al déficit que tenemos de calles sin pavimentar, las 505 calles, la gran mayoría de ellas las hicimos en la periferia de la ciudad, en las colonias más abandonadas, olvidadas y desprotegidas. Ahí les dimos un poco más de dignidad a los juarenses que viven allá y también allá nos concentramos y allá empezamos con Juárez Iluminado, que es un proyecto muy importante, será de los más importantes de mi administración, de las 110 mil luminarias que existen en la ciudad, habremos de cambiar 85 mil, quedará un proyecto de 25 mil luminarias para el próximo gobierno que yo espero le dé continuidad para que cambie el 100 por ciento de las luminarias.

—¿Cuál fue su experiencia como político independiente?

—Tiene sus claroscuros ¿por qué?: la claridad se ve reflejada en la libertad con la que gobernamos, sin tener el yugo del pie del partido político en turno, pisando el cuello, lo digo con todo respeto. Esa libertad con la que nosotros gobernamos pocos gobiernos la han tenido porque llegamos sin ataduras, sin compromisos.

Lo oscuro pues es que se necesitan alianzas con partidos políticos para lograr objetivos, como por ejemplo lo que promovimos ante el Congreso del Estado, que era precisamente este proyecto de Juárez Iluminado. Promovimos también proyectos que sí pudimos institucionalizar en el Municipio, como el Cabildo Abierto para la participación de los ciudadanos en las sesiones de Cabildo, lo quisimos hacer a nivel estatal y nos lo rechazaron en el Congreso del Estado; para muchas cosas se necesitan los acuerdos con partido políticos o con sus actores políticos.

Creo que pudimos haber hecho mucho más, tanto con la Federación como con el Estado, manejamos en carreteras distintas los tres, sin embargo debo decir con toda objetividad que estoy muy satisfecho con la obra que realizamos, porque no hay precedente de que alguna otra administración, año por año, no un tema de los cinco años, que entiendo de manera muy clara que es el primer gobierno que gobierna Ciudad Juárez durante cinco años consecutivos, pero en promedio año por año hicimos mucho más que las administraciones anteriores.

—¿Y cuál será la diferencia ahora que inicia una etapa con un partido político?

—Va a ser a partir de que inicie esa etapa, yo voy a acabar como presidente municipal independiente y fue mi decisión el terminar hasta el último día de mi mandato como presidente municipal independiente. A partir de ahí me habré de sumar a un proyecto, ahora sí de un partido político, y lo voy a hacer como hago todas mis cosas, con emoción, con pasión, con ganas de trabajar, de sacar las cosas adelante. Claro que habré de mostrar mi forma de ser y mi forma de pensar, independientemente de la ideología y de los objetivos que se tengan en el partido, no voy a pelear con eso, coincidimos en muchas cosas, sobre todo en el apoyo y la prioridad que deben de ser los grupos vulnerables, las personas más pobres de México y en eso coincido totalmente con la política que aplica el Gobierno federal a través de Morena. Lo haré a partir del 10 de septiembre, cuando me sume a la bancada de Morena en el Congreso de la Unión.

—¿Y piensa seguir en Morena, o qué planes tiene?

—El futuro ni usted ni yo lo sabemos con exactitud, no sé, yo quiero hacer muy bien mi trabajo como diputado federal, quiero acompañar el proyecto del presidente López Obrador, y ya veremos qué hay más adelante. Una diputación federal dura tres años, pareciera que es mucho tiempo, pero no lo es. Hay la posibilidad de una reelección, el panorama es una reelección para diputación federal, buscar la senaduría, estará nuevamente en juego la alcaldía, son muchos los panoramas. Sin embargo debo ser muy puntual, no tengo definido ninguno de esos, más que el hecho de que voy a ser diputado federal a partir del 10 de septiembre.

—¿Los principales proyectos que tiene como diputado?

—Quiero llevar la experiencia que me deja ser presidente municipal de una de las ciudades más importantes de México y también de las que más problemas tiene. El tema de seguridad pública es básico para mí, el aportar algo para evitar la puerta giratoria y mantener en la cárcel a los delincuentes es fundamental, habré de trabajar con especialistas en el tema, una propuesta seria, responsable y sobre todo aplicable para evitar esa puerta giratoria. La migración también es un tema muy importante, el tema de las relaciones exteriores, fomenté muchísimo la relación no solamente con alcaldes norteamericanos, sino con las dependencias del Gobierno federal norteamericano.

El tema de seguridad para mí es muy importante y la relación que logramos establecer con la DEA, CBP, FBI, Patrulla Fronteriza, con todas estas dependencias que tienen que ver con la seguridad binacional en la frontera, creo que lo puedo llevar hasta la Cámara de Diputados y aportarlo como parte de lo que me tocó vivir y aprender.

El tema del Covid también es muy importante como lo manejamos acá en la frontera. Ir a la Cámara de Diputados como presidente municipal en donde más se vacunó a los adultos mayores de 18 años, porque somos la ciudad más vacunada, creo que también son cartas de presentación, todas estas cosas que las podemos llevar hasta este nivel de poder político como es el Legislativo, y tratar de plasmarlo en leyes que se puedan aplicar en todo el país.

—¿Cómo fue su relación con el gobernador Javier Corral?

—Fue en términos generales buena, me hubiera gustado decir muy buena, pero fue buena. Debo ser muy objetivo en cuanto a eso. Al licenciado Corral lo conozco desde hace muchos años, pero nos quedó claro que los intereses para él del Gobierno del Estado y para mí del Municipio estuvieron por encima de cualquier amistad. Tuvimos diferencias, se solventaron, hoy tenemos una buena relación con preocupaciones porque me preocupa la obra que está realizando el Gobierno del Estado, que la vaya a terminar en los pocos días que le quedan de gobierno. Lo digo sin afán de generar conflicto, simple y llanamente porque se nos ofreció desde las mesas en donde vimos todos esos proyectos que se terminarían, que se concluirían, y eso es muy importante para la ciudad.

Sé que a los juarenses les queda muy claro que la mayor parte de estas obras que han afectado y que generan molestias a los juarenses saben que son obras del Gobierno del Estado. Nosotros participamos de manera inaudita en la inversión por parte del Municipio de 50 millones de pesos en el multimodal de la Villarreal Torres para que se aplicaran en todos los pasos, ya sea deprimidos o superiores, aportamos 50 millones de pesos, cosa inédita porque normalmente el Municipio es el que recibe apoyo de la Federación o del Estado, es un proyecto que cuando esté terminado será de gran beneficio para la gente que vive en el suroriente; dejaran de estar arriba del carro cuando menos media hora.

Así acabamos, acabamos con una buena relación con el gobernador, con la preocupación de que sus obras las terminen, algunas nos parece imposible que las terminen, es lamentable, pero así es, y otras que debemos de reconocer que se terminaron, se hicieron algunas bien y otras no tan bien, pero que al final del día van a ayudar para la movilidad, para un mejor vivir de los juarenses.

—Uno de los que no se terminaría es la segunda ruta troncal, ¿qué destino cree que puede tener este proyecto?

—Lo debe retomar el próximo gobierno y lo digo con todo respeto, tanto el gobierno de la gobernadora electa, Maru Campos, como del alcalde electo Cruz Pérez Cuéllar. Me parece que es un buen proyecto, que cuando se acaben de poner de acuerdo con los concesionarios, con los transportistas y trabajen en equipo le van a dar a Juárez un gran servicio de transporte público, pero necesitan estar todos dentro, no pueden pelearse con el que mueve a la gente, necesitan conciliar intereses y eso no es malo, cuando hay una negociación en donde se tiene que ceder por todas las partes para llegar a puntos de acuerdo donde se gane por todos lados, sobre todo en el servicio que se les otorgue a los juarenses.

—¿Qué recomendación haría a Cruz Pérez Cuéllar?

—Más que recomendaciones él me ha dado la oportunidad de hablar en corto de los inconvenientes que me tocó vivir como alcalde y que seguramente él tendrá que vivir. Le he dado algunas opiniones, porque no pueden llegar a consejos, es un hombre que tiene mucho tiempo en la política, me ha escuchado y eso le agradezco, creo que le vamos a allanar un poco el camino para que no empiece de cero.

—De las opiniones que le ha dado, ¿cuál ha sido la más importante?

—Seguridad pública. Del 100 por ciento del tiempo del presidente municipal seguridad pública se lleva un 70, 75 por ciento, ese es el tema a tratar, es el tema a resolver, el tema que tiene que cuidar mucho, debe tomar las mejores decisiones, yo confío en que las habrá de tomar.

A quien vaya a invitar, hombre o mujer al frente de la secretaría, debe ser alguien que no tenga tacha alguna, que esté reconocido no solamente por las instancias federales, también de Estados Unidos, porque hay muy buena comunicación con el gobierno norteamericano y con sus dependencias. Yo espero que el presidente Pérez Cuéllar tome la mejor decisión sobre la persona que esté al frente de la corporación.

—¿Cuál es su relación con la gobernadora electa, Maru Campos?

—Fuimos alcaldes en su momento ella de Chihuahua capital y yo de Ciudad Juárez. Si algo me puede reclamar es que todas las reuniones en las que estuvimos me gustaba especificar que Ciudad Juárez es la ciudad más importante del estado y nunca generó conflicto eso, siempre tuvimos un buen diálogo, y el solo hecho para mí de que la gobernadora electa haya decidido venir a Juárez a rendir protesta como gobernadora me dice mucho, y por supuesto que se lo reconozco.

—¿Por qué se permitió a PASA que en los últimos dos años recayera el servicio en algunas zonas de la ciudad, si el Municipio le paga mensualmente?

—La sanción se aplica directo al pago mensual, porque dejen de recolectar, las básculas no pesan lo mismo y la afectación es para ellos.

¿Qué es lo que ocurrió con PASA? Es una concesión que se otorgó en el 2006 con vigencia de 15 años, debería de terminar el 4 de septiembre de este año, sin embargo en la administración anterior a la mía, la de Serrano y González Mocken, se les amplió por Cabildo dos años más, así que terminará hasta el 2023, ¿qué pasa?, que como se está terminando su contrato no están renovando equipo. Cuando nosotros llegamos, PASA en el 2016 era la prestadora de servicio mejor calificada, con 85 por ciento más o menos de aprobación; fue decayendo, es correcto, y al grado tal de que hoy hay muchas quejas. Es parte de las quejas que plantearon inclusive los empleados de la misma empresa, y donde tuvimos que intervenir como intermediarios, pues es esa de que no tienen equipo para trabajar, de que está en muy malas condiciones, ofrecieron que en septiembre habrán de traer 21 máquinas entre nuevas y reconstruidas, que eso habría de ayudar para dar un mejor servicio. Así de claro es el tema de PASA, es un tema de los muchos que nos dejaron heredados.