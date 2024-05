Video: Evita 'Máquina de Fuego' autoproclamarse ganador del debate

Ciudad Juárez.- El tercer candidato a la Presidencia Municipal en salir del teatro Gracia Pasquel, donde fue realizado el Debate 2024 que organizó el Instituto Estatal Electoral, fue Jaime Flores Aguirre, abanderado por el Partido Pueblo.

El también influencer conocido como "Máquina de fuego" declinó declararse ganador del debate, dijo que fue una experiencia bastante buena.

“La verdad fue muy similar a como el encuentro que tuvimos con Consejo Coordinador Empresarial, era lo esperable, me hubiera gustado que fuera un poquito más dinámico, pero estuvo bien, me gustó, me gustó el ejercicio democrático”, afirmó.

Dijo que “los otros candidatos no hicieron su tarea, seguían leyendo, rara vez hablaban sin levantar la cabeza porque ahí tenían sus hojitas anotadas y bueno, lamentable, sigue igual de pobre la oferta política”, aseveró. Luego de la entrevista varias personas le pidieron al candidato tomarse con ellas una fotografía para "el recuerdo".