Video: Es ‘La Bonita’ inspiración de nuevas generaciones

Sus puños están listos y su motivación más. Diana “La Bonita” Fernández pelea mañana contra la queretana Eloiza Martínez en uno de los eventos que ella misma considera de los más importantes de su carrera, pues le abrirá las puertas hacia el campeonato mundial.

En entrevista con El Diario, la pugilista nacida en Ciudad Juárez afirma que el apoyo que recibe de los fronterizos ha sido fundamental en su trayectoria profesional, lo que acrecenta el compromiso que tiene para traer a esta frontera títulos importantes.

“A mí particularmente me han acogido excelente, yo creo que es porque la mayoría de mis peleas las he tenido aquí en Juárez”, reconoce la boxeadora fronteriza, que se ha abierto camino en este deporte a nivel mundial.

“Sí, he peleado fuera en varios lugares de la República y fuera del país, pero siempre que peleo en Juárez tengo el respaldo de la afición; yo creo que será porque me han visto desde cero, desde que era una peleadora de cuatro rounds y han seguido mi carrera”.

La contienda de mañana es a las 6:00 de la tarde en el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos; será a 10 rounds y está acomodada en la función coestelar, aunque es estelar en el rango de mujeres.

También tiene su propio combate el juarense Miguel “Mickey” Román, quien pelea contra el argentino Carlos Daniel “Zorro” Córdoba por el título internacional WBC, además de Brian “El Niño Maravilla” Flores.

“Es una pelea muy importante porque es previa, tal vez, a una pelea de campeonato del mundo, que si la pierdo, se me vienen abajo mis planes de poder disputar un campeonato del mundo aquí en Ciudad Juárez otra vez”, dice la boxeadora local.

“Por eso es importante ganarla, sin quitar la mira de lo que viene, pero sin quitar la mira de lo que está enfrente”.

De su rival, Eloiza, “La Bonita” reconoce que tiene experiencia con varias campeonas, y viene de ganar cuatro peleas seguidas, dos de ellas por nocaut, por lo que también ansía dicho triunfo.

“A la gente quiero darles una buena función el viernes, lo que ellos van a buscar: una ‘Bonita’ 100 por ciento entregada en el ring y 100 por ciento con su gente”, expresó.

Ejemplo para niñas juarenses

A los 12 años Diana se puso los guantes por primera vez, ya que admiraba a su hermano, quien también era boxeador.

A los 18 ya empezó a entrenar de manera profesional y al mes tuvo su primera pelea, convirtiéndose en la primera mujer juarense en destacar en este deporte.

A sus 28 años, ya en el camino del boxeo femenil de esta frontera, no imaginaba que sería una inspiración para niñas y jóvenes que quieren seguir sus pasos.

“En especial mucha de la gente que me sigue, yo no lo había notado, pero tengo mucho apoyo de parte de niñas, de jovencitas de 9 a 15 años que me ven de alguna manera como un ejemplo, y eso me hace sentir superincreíble porque nunca pensé que ese tipo de audiencia me fuera a tomar como un modelo a seguir”.

“Y eso es algo increíble, poder ser la motivación de alguien como alguien lo fue en algún tiempo para mí”, expresó.

Ella también es entrenadora y apoya a nuevos talentos, no sólo de esta frontera sino de todo el estado.

“Es una carrera muy difícil, de mucha dedicación, de que tienes que sacrificar cosas personales como poder salir de fiesta, dormirte temprano, cuidar tus dietas”.

Afirma que, en ese aspecto, es muy estricta.

“Obviamente se empieza a hacer más estricto mientras más avanzas, pero, para empezar, tienes que llevar una buena disciplina; sin disciplina, aunque tengas el talento, no alcanzas nada”, señaló.

Considera que ahora hay más apoyo que hace 10 años, pero que se está lejos de que las mujeres tengan las mismas oportunidades económicas que los hombres.

Asegura que el Municipio también ha apoyado bastante el deporte.

“Cuando empecé como boxeadora, yo creo que había unas cinco contándome yo, y ahorita hay 20 ó 30 niñas que están ya peleando, que van a nacionales, que van a estatales; y profesionales hay como unas 15 juarenses que andan ahí pujando”, mencionó.

Sin embargo, dijo que hay poco apoyo de las empresas profesionales para los nuevos talentos, por lo que es algo por lo que está dispuesta a seguir luchando.

Su compromiso con ‘Mickey’ Román

“La Bonita” está comprometida en matrimonio con Miguel “Mickey” Román, quien también es considerado un ícono juarense en el boxeo.

“Es una relación bonita ya que nos apoyamos ambos”, asegura.

Ambos van a correr y a entrenar juntos, “se hace una mancuerna muy especial y así tenemos dos años juntos como pareja”.

Diana compartió que “Mickey” le ha sumado su experiencia, mientras que ella le comparte las nuevas técnicas del deporte.

Sus principales retos

“La Bonita” reconoce que en sus 10 años de carrera los estándares en el boxeo han subido, por lo que alcanzarlos significa un importante reto.

“Hay campeones mundiales, campeones absolutos, unificados, cada día va subiendo más; son cuatro organizaciones importantes y de esas cuatro organizaciones, hay campeones de todos los organismos y ésa sería una de mis metas, lejana pero no imposible”, enfatizó.

Su marcaje actual es de 29 peleas ganadas (cuatro por nocaut), cuatro derrotas y un empate.

Para ella, una de las más significativas es cuando ganó un campeonato internacional por nocaut en esta ciudad en 2018, ya que fue el primero en su carrera.

“Sentir la euforia de la gente fue muy especial”, recuerda.

Tiene además dos campeonatos internacionales: uno latino del Consejo Mundial de Boxeo y el Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo.

En el aspecto personal, cuando se retire, Diana quiere tener su propio gimnasio para seguir entrenando a nuevas generaciones, además de que desea cumplir su sueño de estudiar la carrera de chef profesional.