Video: En duda, justicia para las víctimas

Ciudad Juárez— En febrero del 2012 la mamá de Jessica Leticia Peña García veló públicamente los restos óseos de la quinceañera, al colocar el ataúd en la explanada de la Fiscalía Zona Norte para exigir al entonces gobernador César Duarte Jáquez el arresto de los responsables.

Dos años antes, el primero de junio del 2010, María García Reynoso, madre de Jessica, y sus familiares encontraron el negocio al que su hija fue a pedir empleo el día que fue vista por última vez: la tienda dedicada a la venta de sombreros y calzado “Botas El Caporal”, propiedad de Víctor Chavira García.

En esas fechas María también recorrió calles, casas de huéspedes y bares de la zona Centro en busca de Jesi, como cariñosamente le llamaba.

En la casa de citas identificada en el expediente como 4/10, un hombre de edad mayor le dijo que a Jesi la tenían a tres cuadras de ahí, que “la traían con un vestido amarillo, tacones y extensiones”. Al seguir ese dato María llegó al Hotel Verde, ubicado en la calle Mariano Samaniego número 948 de la colonia Bellavista.

Los días 18 y 19 de marzo del 2013, ante el Ministerio Público de la FGE de Chihuahua, María realizó varios reconocimientos por fotografía y una ampliación de declaración. Previamente había rendido otro testimonio.

Aunque la madre no atribuyó ningún delito a los ahora sentenciados –sólo los vio en el Hotel Verde en diferentes conductas que le parecieron sospechosas–, la Fiscalía procedió penalmente contra estas personas.

García reconoció a Jesús Hernández Martínez como la persona a la que vio entrar al Hotel Verde y lo bautizó como “El Malacaroso”; a Rafael Mena como quien vendía afuera de ese negocio y a una mujer que nombró como Lupe –quien después sería identificada por las autoridades como Esperanza Castillo Saldaña– como la persona que se la llevó del Hotel Verde con engaños y después de una primera visita le impidió volver a entrar al lugar.

María también identificó a Raquel Haydee Venegas Treviño como quien se la pasaba sentada afuera del Hotel Verde en ropa interior.

Al dueño de “Botas El Caporal” lo señaló como la persona que le confirmó que su hija había estado en ese negocio buscando empleo, de acuerdo con la información recabada en la carpeta de investigación número 2104/2012 y también a los datos que la propia García aportó el 30 de mayo del 2015 en el “juicio histórico” 267/14.

El 28 de marzo del 2013 el Ministerio Público registró en el tomo 5 de la carpeta de la víctima Andrea Guerrero Venzor la declaración de la testigo LEAH, quien dijo que de noviembre del 2007 a junio del 2008 se prostituyó voluntariamente en el Hotel Verde y para 2009 y 2010 iba a ese negocio, donde veía a mujeres muy jóvenes prostituyéndose, entre ellas a cinco de las víctimas localizadas en el arroyo El Navajo.

LEAH también identificó a las dos empleadas del hotel mencionadas por María García, así como al encargado del puesto, Rafael Mena, y a otro trabajador del establecimiento, Eduardo Sánchez Hermosillo, indicando que él cuidaba a las víctimas mientras ellas ofrecían servicios sexuales. Reconoció a otros dos de los acusados, Gerardo Puente Alba y Adrián Arturo Roldán de la Cruz, como “carnales” o integrantes de la pandilla “Los Aztecas”.





Irregularidad 29. LEAH estuvo presa del 21 de marzo 2010 a 15 marzo 2011 y en el “Juicio Histórico” dijo haber visto a las víctimas a finales de diciembre del 2010 y principios del 2011.





En febrero del 2012 los restos de Jessica Leticia Peña García se velaron en la explanada de la Fiscalía Zona Norte para exigir el arresto de los responsables de su muerte









De los señalados por la mamá de Jessica Leticia continúan sentenciados a 697 años y seis meses de cárcel Jesús Hernández Martínez, Manuel Vital Anguiano, César Félix Romero Esparza, Édgar Regalado Villa y José Antonio Contreras Terrazas.

Uno de los motivos para sentenciar en el 2015 a Hernández y a los otros cuatro hombres fue la supuesta participación que tenía Eduardo Sánchez Hermosillo –a quien la propia FGE le retiró cargos– en la organización delictiva y que fue descrita por el “testigo estrella”, el narcomenudista LJRL.

“El mismo testigo refirió que el Hotel Verde –en donde fueron explotadas la mayoría de las víctimas– era utilizado por los grupos criminales Los Aztecas y La Línea para realizar sus juntas, guardar mercancía y como casa de seguridad. En dicho lugar, dijo, se encontraba una persona de apodo Flaco, a quien identificó por medio de fotografía como Eduardo Sánchez Hermosillo, el cual trabajaba para Roldán de la Cruz y era el encargado de organizar las juntas y cuidar el punto, lo mismo que el dinero y la mercancía”, razonaron las juezas que emitieron la sentencia en el “juicio histórico”.

La Fiscalía identificó al extorsionador Adrián Arturo Roldán de la Cruz como líder del grupo delictivo.

El 10 de abril del 2013 Roldán, Francisco Javier Martínez Paredes y César Alberto Ramírez Ramos tuvieron un enfrentamiento con agentes ministeriales de la Unidad Especializada en el Combate a la Extorsión de la FGE luego de que ellos presuntamente cobraron “cuota” a una prostituta. Por estos hechos se inició la carpeta de investigación 5897/2013.

Roldán de la Cruz resultó lesionado y fue trasladado al Hospital 35 del Seguro Social, donde murió el 23 de abril del 2013.

Cuando se solicitó la orden de aprehensión en contra de Roldán y otras 10 personas identificadas como integrantes de una banda delictiva, él ya había fallecido y no tenía posibilidades de defenderse.

Múltiples declaraciones recabadas por la FGE señalan que Roldán se dedicaba a extorsionar a prostitutas, obtener dinero de los servicios sexuales de diversas mujeres que de forma voluntaria realizaban esa actividad y que también ordenó el secuestro de una mujer identificada con las iniciales JERT, en septiembre del 2013.

Las sexoservidoras más cercanas a él no dijeron haber visto a las 11 víctimas del arroyo El Navajo.

A Roldán de la Cruz se le enlazó con el estudiante de Derecho y dueño de una agencia de modelaje Camilo del Real Buendía a través de la testigo NSGG, quien señaló que a una persona identificada como Julia la prostituía en contra de su voluntad y que era Roldán de la Cruz quien la amenazaba para que obedeciera a Julia.

NSGG precisó que en los encuentros que tuvo con Roldán pudo ver a las víctimas Jessica Leticia Peña García, Idali Juache Laguna y Deisy Ramírez Muñoz sometidas a prostitución, así como a Camilo como chofer de Roldán.





Irregularidad 30. El tribunal del Décimo Séptimo Circuito determinó que la versión de NSGG no debe ser tomada en cuenta porque no cumple con los requisitos de ley debido a que el MP le mostró la fotografía de Camilo antes de que ella lo describiera. Ella lo reconoció como el chofer de Roldán, pero las reglas procesales establecen que todos los testigos primero deben describir físicamente a las personas que pretenden reconocer antes de que se le muestren la fotografía, de lo contrario es una prueba inducida o manipulada.





“Es importante señalar que el caso El Navajo fue una terrible e injusta manipulación del dolor de las madres. Una mamá afrentada a la que le arrebatan a su hija no puede ser objetiva ni clara en la recolección de informaciones. Ellas en su dolor sospechan de alguna persona, de algún novio, vecino, de algún transportista, de quien tomó foto. Entonces el corazón de la mamá está nublado por el dolor y a las mamás las utilizaron habría que recordar el caso del Campo Algodonero y el caso Rubí”, dijo el abogado Gustavo Martínez Montoya quien representó a Camilo del Real y lleva seis años estudiando el caso arroyo El Navajo.

Otra detención derivada de las investigaciones que realizó María García Reynoso fue la del dueño de “Botas El Caporal”, Víctor Chavira García. Él fue sacado de su residencia por un grupo de agentes que rompieron los candados.

Chavira, de 69 años, utilizaba un chaleco ortopédico porque tenía fracturadas algunas costillas por las múltiples caídas que sufría, pues veía solamente sombras a consecuencia de un glaucoma derivado de la diabetes que presentaba desde 30 años atrás. Además presentaba insuficiencia renal.

El “testigo estrella” LJRL dijo que para no pagar la extorsión al grupo delictivo Los Aztecas, Chavira entregaba mujeres.

Pero desde mediados del 2009 la familia Chavira –dueños de una fábrica de sombreros, de una plaza comercial y de varias tiendas– estaba pagando cuotas a extorsionadores que los amenazaban con matarlos o quemarles los negocios si no accedían.

Jessica Leticia fue en busca de empleo al negocio de la familia Chavira los días 30 y 31 de mayo del 2010. En la primera ocasión, en la tienda de la calle Noche Triste número 238-25 fue atendida por Víctor Chavira, quien le pidió que regresara en un horario de oficina al negocio que está en Mina y Membrila, en la zona Centro. Así lo hizo Jessica y en esa segunda ocasión fue atendida por la hija de Víctor, quien al ver la edad que tenía determinó que era muy joven para poder emplearla.

Por las extorsiones a los negocios de la familia Chavira tres personas fueron detenidas.

El 30 de diciembre del 2012 fue arrestada Fania Isamar de Ávila Zavala después de que cobró 350 pesos en el negocio de Mina y Membrila.

Al día siguiente un policía encubierto detuvo en la misma tienda a Brenda Berenice Ortiz Ávila y ella aportó información que llevó al arresto de Ramón Iván Medrano Díaz.

En marzo del 2015 Ortiz Ávila y Medrano fueron sentenciados a 30 años de cárcel en el juicio oral 217/2013.

“Se valieron de ese testigo (LJRL) y ni siquiera se valieron de eso, a mí me queda bien claro que todo lo orquestaron porque en esa fecha había mucha presión de las madres de las muchachitas desaparecidas y lo que necesitaba era tener chivos expiatorios. Nos toca la mala suerte de que esa jovencita fue a pedir trabajo y con eso fue más que suficiente para involucrar a mi padre”, dijo Alberto Chavira Pastrana, hijo de Víctor.

El 17 de septiembre del 2013 Víctor Chavira sufrió dos paros respiratorios y fue trasladado al Hospital General, donde permaneció hasta el primero de octubre del 2013 y se recuperó. Sin embargo, el 2 de enero del 2014 se presentó un tercer paro respiratorio y falleció.

El 20 de septiembre del 2014, en un dictamen elaborado por un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del expediente GR 408/2013, se documentó “no se puede solicitar la vinculación a proceso de un hombre que ha gastado su vida en el trabajo, en esta ciudad, simplemente porque un sujeto que dice vender heroína desde los 13 años al servicio de su tío en una segunda declaración lo implica de una manera general, sin especificar circunstancias de modo, tiempo y lugar”.

Continúa: “Para este visitador es violatorio de los derechos humanos de un hombre que estaba en proceso de vivir sus últimos meses afectado por penosas enfermedades, que lo hayan privado de su libertad en virtud de una imputación frívola que sólo demuestra falta de trabajo y de profesionalismo de los investigadores y lo hayan condenado a morir en las peores condiciones que puede morir un hombre, en la cárcel, alejado de su familia”.

El testigo LJRL también señaló al narcomenudista Pedro Payán Gloria, “El Pifas”, como “jefe de todo el movimiento de droga y prostitución” en el Centro.

En el “juicio histórico” las integrantes del Tribunal Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Myrna Luz Rocha Pineda le dieron pleno valor a la versión de LJRL, aunque los abogados defensores presentaron pruebas de que otra de las personas que implicaba ese testigo, Jesús Damián Pérez Ortega “El Patachú”, estuvo en prisión.

El otro narcomenudista sentenciado por el señalamiento de LJRL es José Antonio Contreras Terrazas, “El Koyac”, de quien se dijo participó en la mayoría de los secuestros de las 11 víctimas.

Otro testigo, Jesús Javier Ibarra Delgadillo, declaró que Conteras era un vendedor de droga a quien él le compraba sus dosis e integrante de la pandilla Los Aztecas, además de que cobraba cuotas a sexoservidoras, pero no le atribuye ninguna participación en la captura de las víctimas del arroyo El Navajo.

Manuel Vital Anguiano es otra persona señalada por una mamá de las víctimas. A él lo incrimina la madre de Andrea Guerrero Venzor y a ese señalamiento se une la versión de la testigo KDM, quien es considerada una sobreviviente de prostitución forzada.

KDM dijo ante el MP y también en el “juicio histórico” que trabajó sólo unos días en la tienda de Vital y después fue interceptada por otro de los sentenciados, Humberto Gerardo Páez Carreón, a quien ella acusa de haberla violado y de facilitar que Vital la obligara a prostituirse.





Hotel Verde, ubicado en la calle Mariano Samaniego de la colonia Bellavista, donde según testigos había víctimas de trata y con reporte de desaparición





Irregularidad 31. El 24 de mayo del 2013 ante el Ministerio Público, KDM dijo que en el 2009 trabajó con Vital en la limpieza de su casa, y sabía que en el segundo piso había varias muchachas que ahí vivían.





Durante esa declaración se le mostró un catálogo de mujeres desaparecidas y reconoció a tres que trabajaban con Vital prostituyéndose: Lidia Ramos Mancha, Brianda Cecilia Martínez Gutiérrez y Nancy Civet Navarro Muñoz.

Dos años después, el 26 de julio en el 2015 en el “juicio histórico” KDM únicamente reconoció mediante una fotografía a Beatriz Alejandra Hernández Trejo.

Aseguró que ella era de las que se prostituían en el segundo piso de la casa de Vital. Dijo que la vio como unas cuatro veces.

La testigo dijo que vio a Beatriz Alejandra a finales del 2008 y 2009. Beatriz desapareció el 27 de abril del 2010.

El otro acusado, Humberto Gerardo Páez Carreón, fue encontrado inocente por un Tribunal de casación con sede en la ciudad de Chihuahua.

“En el primer juicio (173/2016) que se le llevó en contra de mi representado la acusación del Ministerio Público se basó en dos testigos claves que es KDM, que se dice víctima de otro delito, y LJRL. El principal agravio que presentamos nosotros es en cuanto a las temporalidades que maneja KDM, ella manifiesta que en diciembre del 2008 y todo el 2009 fue víctima de una asociación que la obligó a prostituirse y que fue violada por mi representado. Después del 2009 ella desaparece y se va fuera del país”, informó Jacobo Flores Galván, abogado de Páez Carreón.

Otro de los sentenciados es el comerciante César Félix Romero Esparza. A él se le responsabiliza de forma directa del rapto de Perla Ivonne Aguirre González.

La mamá de Perla, de iniciales EGV, lo reconoció como responsable a raíz de la información que le brindó el hijo de la comadre de su hermana, Luis Arturo Márquez, “madrina” o aspirante a policía ministerial.

Márquez le aseguró que había confrontado a Romero y éste le confesó que le había cortado el cuello a Perla porque no quiso prostituirse. Pero esa supuesta confesión no está incluida en la carpeta de investigación 2104/2012, conformada por unos 100 tomos.

Un sentenciado más es José Gerardo Puentes Alva, quien era vecino de Manuel Vital. Fue encontrado inocente en dos procesos penales y después de que permaneció más de seis años preso, salió libre.

El narcomenudista Édgar Jesús Regalado Villa fue condenado a permanecer de por vida en la cárcel únicamente con el señalamiento de LJRL, ya que el otro testigo Jesús Javier Ibarra Delgadillo no le atribuye ninguna participación en la captura de las víctimas del arroyo El Navajo. Lo identifica sólo como miembro de “Los Aztecas”, vendedor de droga y cobracuotas de sexoservidoras.









Este trabajo periodístico es en colaboración con el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

En la revisión de carpetas decinvestigación y sistematización de la información participaron:

Adriana Acosta Domínguez,

Ana Patricia Méndez García,

Darian Larissa Pacheco y

Leticia Castillo Ortega