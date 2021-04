Video: Emocionan con su voz

Omar Morales / El Diario de Juárez / Los menores regalan momentos de alegría con sus interpretaciones

Como un homenaje a los niños en su día, el mariachi Canto a mi Tierra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) decidió realizar un video en el que pequeños juarenses interpretan diferentes melodías para regalar un momento de alegría a todos quienes los escuchan.

El director de esta agrupación musical, Jaime Mata Nevárez, se dio a la tarea de buscar no sólo el talento, sino la ‘chispa’ de los niños de esta ciudad para que fueran ellos quienes cantaran las canciones, acompañados de éste, que es uno de los mariachis más reconocidos del país.

“Decidimos hacer un homenaje a todos los niños, quisimos hacer algo para que todos se identifiquen, y qué mejor manera que hacerlos sentir contentos en su día, que hagan lo que gusten, que canten, y de ahí vino la idea”, mencionó.

El primero en aparecer en la grabación es Iker Gael Gutiérrez Hernández, de 6 años, quien canta “La de la mochila azul”. En entrevista para El Diario, vistiendo botas y sombrero, dijo sentirse “muy grande” al haber podido cantar con mariachi.

“La verdad es muy bonito, la verdad nunca me lo imaginé”, expresó.

Después de su participación aparece Mía Victoria Andrade Loya, de 7 años de edad, cantando con sentimiento “La llorona”. Al igual que Iker, manifestó que la música mexicana es su favorita. “Esta canción es muy linda y hace que me inspire”, expresó la menor.

“Lo que más me gustó es que pude estar al frente de una cámara por primera vez y me da mucha felicidad, estoy orgullosa, feliz de estar aquí, me da mucho gusto que puedan ver el video”, mencionó Mía.

Tras su participación, el son del mariachi cambia al ritmo de “Como la Flor” en voz de una pequeña de preescolar. Aitana Daylín Escobedo Guevara se observa bailando e interpretando la famosa melodía de la cantante Selena.

“Porque me gusta mucho Selena y me gusta su película”, expresó mientras mostraba su mano en la que contó los cinco dedos para responder a la pregunta de cuántos años tiene.

“Cuando sea grande me gustaría ser cantante porque mi papá también era cantante y yo también quiero ser, así como Selena”, expresó.

La música cambia nuevamente y se escucha “Ahora te puedes marchar” y aparece José Pablo Carrillo Salcido, de 11 años.

“No estoy consciente desde cuándo canto, pero dice mi mamá que desde que soy pequeño. Para mí cantar es una forma de expresarme muy preciosa, me encantó participar en este video”, señaló.

Expresó que de grande quiere ser ingeniero o arquitecto, pero siempre seguir en el camino de la música.

“Nunca me imaginé que iba a cantar con mariachi, es algo bastante significativo que sin duda alguna se quedará en mi corazón y en mi mente”, dijo.

El maestro Jaime Mata detalló que para elegir a los niños cantantes, la UACJ lanzó una convocatoria, pero ante tanto talento, fue difícil tomar una decisión.

“Vimos tanto talento en ellos y las ganas de participar, se sentía uno motivado y decidimos que en lugar de dos fueran los cuatro y las canciones las escogieron ellos, que son las que nos mandaron en los videos de su audición y son las que trabajamos en el popurrí”, comentó.

En la elección de los niños participó también Natalia Barraza, el video y edición fue hecha por Jesús Zavala y la grabación musical y mezcla por el productor Abraham Valdivia.