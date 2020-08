Video: Doctores de la Risa reparten alegría en caravana

Ciudad Juárez.- Demostrando que también son héroes de la salud, un contingente de Doctores de la Risa acudió en caravana, dentro de sus automóviles y procurando la sana distancia, a diversos inmuebles de salud para llevar alegría a quienes se encuentran hospitalizados por alguna razón y al resto de ciudadanos.

Fernando Guijarro, conocido como el “doctor maromas” y quien es el presidente de la asociación Nariz a la Orden A.C., indicó que pese a la pandemia buscan sacar sonrisas, que son muy necesarias.

“Vamos a ir por la calle, como no podemos bajarnos ni nada, así será. Esta caravana la estamos haciendo por la contingencia, porque si no estaríamos ahorita de visita en los hospitales, es algo que hacemos por la pandemia, teníamos cuatro meses sin actividad; no hay como el contacto”, comentó.

Los cerca de 15 vehículos, con alrededor de 30 personas, entre doctores de la risa y sus familias, hicieron presencia, de acuerdo a lo explicado por “doctor maromas”, en el hospital 35 y 6 del IMSS, así como en el Hospital Infantil de Especialidades y de ahí se dirigieron a un asilo en la Zona Centro.