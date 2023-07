Video: Disparan militares contra migrantes en el bordo para 'ahuyentarlos'

Ciudad Juárez.- Un grupo de migrantes que intentaba cruzar a Estados Unidos durante esta madrugada cerca del llamado “puente negro” fue amedrentado con al menos ocho disparos realizados por militares mexicanos.

A través de un video que grabaron con sus teléfonos celulares, los extranjeros mostraron a El Diario que estaban en el bordo del río Bravo, frente a las instalaciones del Consejo Estatal de Población (Coespo) cuando los oficiales de la Guardia Nacional (GN) comenzaron a disparar sus armas largas hacia el piso para retirarlos de la zona fronteriza.

Otro hombre vestido de negro -quien según los migrantes arribó con los militares- también se observa en el video amenazándolos con un arma corta con la mano estirada a la altura de su pecho, para luego disparar también el arma.

“Dicen que nos manifestamos, que queríamos hacer daño… pero eso no es verdad… si nosotros sólo íbamos a cruzar pero en el puente (internacional) nos dijeron los agentes que no, y luego vinimos al río y los militares de Estados Unidos nos dijeron que nos regresáramos. Entonces, estábamos acá (frente a Coespo) y llegaron los miliares, no sé cómo se les llama acá, si Guardia Nacional o Ejercito, llegaron y nos dispararon… nosotros no estábamos armados y había niños dormidos”, relató un venezolano.

Otro migrante cubano, dijo que eran aproximadamente las 2:00 de la madrugada y que durante la mañana regresaron a recoger los casquillos percutidos.

“Nosotros somos migrantes aquí, nosotros no vamos a matar ni a hacer daño, queremos pasar nomás, no es para que ellos vengan a sacar a tiros, fue a tiro limpio”, reclamó.

En el video se escucha cuando los militares les dicen “vámonos, vámonos” a los migrantes, quienes cuestionan a dónde los van a llevar. Después, comienzan a gritar: “suéltame, suéltame” y los uniformados disparan sus armas largas hacia el piso, junto a las vías del tren. Mientras que el hombre vestido de negro los amenaza con el arma corta en medio de los gritos y hombres y mujeres comienzan a moverse de un lado a otro.