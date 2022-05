Video: Denuncian a maquiladora por grietas en viviendas

Ciudad Juárez.— Vecinos del fraccionamiento Puerta del Sol, ubicado en las inmediaciones de la avenida Rafael Pérez Serna y Hermanos Escobar, denunciaron que desde hace un año han tenido que sufrir los daños que provoca una empresa maquiladora ubicada a espaldas de sus domicilios, que trabaja con maquinaria de prensa pesada que genera vibraciones que les ha cuarteado sus viviendas, y temen que a la larga se produzcan daños mayores.

Además de las afectaciones físicas a 15 viviendas de la calle Lourdes, aseguran que no pueden dormir, pues las prensas son usadas a todas horas del día, incluso durante la noche y madrugada, aseguraron.

La razón social de la maquiladora es Subensambles Internacionales, afuera se observa el nombre de Anco y está ubicada en la avenida Hermanos Escobar #5171.

“Es una maquila que tiene muchos años, hasta hace cinco o seis meses que ya están muy fuertes esos golpes, estaban haciendo otros procesos de producción, ahora metieron unas prensas gigantes y cuando las prenden todas vibran las estructuras, ya trajimos un perito estructural, un director responsable de obra y en efecto hay daños”, mencionó Hafid Abraham Vázquez Villanueva, uno de los afectados.

Dijo que la maquiladora pertenece al corporativo norteamericano Teneco, por lo que también han dirigido escritos en inglés a sus representantes pero no han recibido respuesta.

El Diario realizó un recorrido por el lugar y se observó que incluso el agua en el interior de los recipientes se mueve debido a las vibraciones, que se dejan sentir en el suelo, además del fuerte ruido de manera continua.

Los vecinos mencionaron el pasado jueves que representantes de la empresa acudieron a hablar con ellos y se comprometieron a realizar una zanja de cuatro metros de profundidad, que, según les mencionaron, evitará que las vibraciones lleguen hasta sus viviendas.

Indicaron que la representante ambiental de la empresa, Michelle Ortiz, les mostró el documento que avala que la producción no representa peligro; sin embargo, señalaron que ese dictamen se limita a indicar que no existe riesgo de que se afecten los órganos de los empleados, pero no dice nada sobre el impacto ambiental.

Los afectados manifestaron que se encuentran en la incertidumbre de saber si la zanja realmente frenará el problema de las vibraciones, aunque el ruido por las noches continuará, lo cual también es contaminación ambiental.

El Diario intentó comunicarse con la ingeniero Michelle Ortiz, pero no se obtuvo respuesta.