Video: Confunden semáforos y provocan choques

A dos semanas de que se pusieran en funcionamiento los semáforos del Bravobús sobre la Triunfo de la República y que con ello quedaron prohibidas las vueltas a la izquierda hacia la avenida Adolfo López Mateos, el caos vial continúa en la zona debido a las filas que generan los automovilistas que retornan a la altura del Hotel Lucerna.

Además de que en el cruce también se han registrado choques propiciados por guiadores que prefieren dar la vuelta como lo hacían de manera tradicional para evitar quedar aún más varados en el tráfico.

“La realidad de las cosas es que hicieron un desastre, cortaron toda la fluidez del tráfico, así de sencillo, mire ese se acaba de pasar el rojo, no respetó la flecha”, dijo Miguel, un automovilista que esperaba la luz roja en el retorno, y quien aseguró que diariamente tiene que tomar ese cruce debido a que se dirige hacia la avenida Ejército Nacional.

Manuel Gutiérrez Sánchez, coordinador de Análisis Técnicos e Infraestructura Vial de la Coordinación de Seguridad Vial, dijo que para evitar la fila en quienes van a dar vuelta en el retorno del Lucerna, ya pidió a Imagen Urbana que se pinten dos flechas hacia la izquierda.

“La gente tiene desconocimiento de que son dos carriles y me hacen uno y ese uno se prolonga hacia la Paseo Triunfo cruzando todavía la López Mateos y eso es una forma de guiarlos de que tienen el suficiente espacio para hacer dos líneas”, explicó.

El comandante señaló que algunos automovilistas no realizan el retorno de manera adecuada y eso es lo que ha generado choques a pesar de que hay flechas tanto en el lado norte como en la parte media del crucero.

“No hemos tenido accidentes graves en estos 15 días que ha estado en operación, tenemos accidentes por la falta de cultura de la gente que dice ‘no, yo no me voy hasta allá, mejor aquí de una vez pero la señalética está y he pedido que la reforcemos con las flechas que pedí en la superficie de rodamiento”, mencionó.

Se suma el hecho de que el sistema de transporte Bravobús aún no circula, es decir, el carril confinado se encuentra en desuso mientras que en el carril extremo derecho las rutas tradicionales van realizando paradas.

“El problema es que se hace todo este desastre por lo del Bravobús pero no hay Bravobús, se suponía que ya con esto iban a quitar las ruteras y ahí siguen parándose donde quieren nomás generando cuellos de botella”, dijo Lorena, quien trabaja en un banco ubicado en el sector y usa diariamente la vialidad.

Contrario a lo que los automovilistas esperan, el comandante mencionó que aunque entre en funcionamiento el sistema de transporte BRT, las rutas tradicionales continuarán dando el servicio sobre la Triunfo de la República.

“De lo que tengo conocimiento es que cuando esté en operación el Bravobús de todas manera va a haber camiones que estén dando el apoyo en las laterales, de las estaciones normales, se van a eliminar varias líneas pero sí van a estar prestando el servicio… poco a poco se van a ir eliminando las laterales hasta que el mismo Bravobús absorba todo ese recorrido de la Paseo Triunfo y de la 16”, comentó.

Junto al semáforo que se encuentra sobre la banqueta del hotel iStay hay un árbol frondoso cuyo ramaje se encuentra seco por la temporada pero una vez que tenga follaje podría obstruir la visibilidad de la estructura vial.

Ante esto el funcionario aseguró que no se retirará el árbol sino que la Dirección de Parques y Jardines e Imagen Urbana se encargarán de podarlo y de darle forma de modo que no cause obstrucción.

“Ese era un plan piloto, la primera reacción que queríamos es que la gente fuera teniendo conocimiento de los retornos y las vueltas izquierdas, esto lo hacemos porque si al mismo tiempo abrimos algunos cruceros y los retornos la gente no los iba a respetar, por eso quisimos hacer el plan piloto que ya dejamos permanente los retornos para que fueran conociendo la dinámica”, comentó.

El comandante indicó que por el cruce de López Mateos y Paseo Triunfo circulan en promedio 75 mil vehículos diariamente, ya de las Américas hacia el Centro, que es el siguiente cruce importante, la cantidad de vehículos disminuye a entre 30 y 35 mil en promedio. En esta cifra ya están incluidos los estudiantes universitarios que usan la vialidad cuando las clases son presenciales, refirió.