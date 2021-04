Video: Clama ayuda para niños huérfanos

Omar Morales / El Diario de Juárez / María de Jesús Silva toca el féretro de su hija

Ciudad Juárez— Mientras despedía el cuerpo de su hija, en medio del llanto, la madre de la mujer que el pasado domingo fue asesinada a cuchilladas por su expareja sentimental, pidió a la comunidad ayuda para brindarle apoyo psicológico para sus nietas de nueve y siete años de edad quienes presenciaron el hecho y viven el trauma de haber visto morir a su madre de esa manera.

“La niña vio todo, se llenó sus manitas de sangre y ella está agarrando como un trauma, las dos están muy mal, dice que se levantó porque oyó ruidos y su muela le dolía, cuando salió dice que halló a la persona con un cuchillo, que le dijo ‘háblele al vecino’ y salió mija con la vecina de a un lado y le dijo que a su mamita la ayudaran porque estaba saliéndole mucha sangre por agujeritos de su espalda y en eso la vecina llegó y dice que halló todavía a la persona con el cuchillo”, mencionó María de Jesús Silva Niño, madre de la víctima.

Concepción Esquivel Silva, de 30 años de edad fue asesinada la mañana del pasado domingo 11 de abril en su vivienda ubicada en las calles Boya y Paseo de la Cañada donde vivía en compañía de sus tres hijos.

Por este hecho, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron en flagrancia a su expareja sentimental, identificado como Emanuel S.S., de 37 años, quien de acuerdo con los vecinos y la familia de Concepción, constantemente la maltrataba.

El detenido manifestó que había estado ingiriendo bebidas alcohólicas y que fue a pedirle a su expareja sentimental que lo dejara regresar con ella, pero al negarse, se molestó y tomó un cuchillo con el cual la privó de la vida, según el comunicado que difundió la corporación policiaca.

“Era violento, con cualquier cosa se enojaba, ella me decía y a veces traía moretones y yo sí le decía que lo dejara, hasta la amenacé, le dije, si te vuelves a juntar te quito a las niñas y dijo que ya no iba a regresar y fue cuando regresó él a hacerle eso, ya la había amenazado de muerte, a mí me enseñó un audio”, mencionó María de Jesús.

Dijo que por esa razón se la había llevado a vivir con ella a su casa una semana junto con sus hijos pero al regresar fue cuando el ahora inculpado aprovechó que estaba sola para atacarla.

“Es una cosa horrible, una cosa que a nadie se le desea ni a su peor enemigo, ahorita me siento horrible y voy en la carroza con ella”, expresó poco antes de abordar a la carroza en la que viajaría para llevar el cuerpo de su hija a un rancho ubicado cerca de Francisco I. Madero, a unas ocho horas de esta ciudad.

Dijo que al haberse quedado a cargo tanto de las dos niñas como del bebé de seis meses de nacido, el cual es hijo biológico del presunto feminicida, tendrá que sacarlos adelante tanto emocional como económicamente por lo que también solicitó ayuda.

“Necesito apoyo para llevarlos a un psicólogo y para sacarlos adelante, mi esposo trabaja a veces pone una puertita y le salen trabajos, pero me quedé con las tres criaturas, están en la escuela y el niño todavía usa pañales y leche”, dijo entre lágrimas.

Los números telefónicos de contacto para brindar ayuda a los menores son 656-121-29-97 con Larisa Silva, hermana de Concepción o 656-374-14-47 con Karen, prima de la víctima, la dirección es calle La Cañada 914 interior 25 del fraccionamiento La Cañada, dieron a conocer sus familiares.