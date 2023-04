Video: Captan cómo perrito sigue a su dueña después de abandonarlo

Ciudad Juárez.- A través de las redes sociales, un hombre denunció a una persona que aparentemente abandonó a un lomito en la calle Mesa Central, al suroriente de la ciudad el día de ayer.

Por medio de un video y fotografías, se puede apreciar como el can sigue la camioneta de quienes comento el usuario eran sus dueños.

“Esta señora estaba en la Mesa Central y ese perrito la iba siguiendo, me baje del carro y le pregunte que si era de ella, a lo que contesto que ‘si’. Le comente que lo podían atropellar y ella solo encogió los hombros como si no le importara. Y le dije ‘¿Ha ósea que le vale?’ Me responde diciendo: ‘En la esquina lo subo’. La seguí, lo subió, incluso le intente ayudar, pero el perrito me quiso morder, así que solo observé. Una vez dentro de la camioneta, yo me fui a mi carro y en cuanto yo me subí, la señora volvió a bajar al perro y se puso en marcha. Fue ahí cuando la seguí y tome el video y las fotos. No se vale que la gente sea así de inconsciente. Ojalá que si alguien la conoce le muestre esto para ver si le da un poquito de vergüenza” Compartió el usuario a través de Facebook.