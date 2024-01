Video: Caminan migrantes kilómetros para llegar a Juárez

Ciudad Juárez.- Al menos seis personas migrantes fueron observadas caminando esta mañana sobre la carretera de Ahumada a Juárez, aproximadamente 100 metros al norte del retén militar conocido como Precos.

Los migrantes que fueron grabados por automovilistas que viajan a esta frontera, caminan en los límites de la carretera debido a los operativos del gobierno federal y la empresa ferroviaria de carga, quienes impiden que se suban a los trenes o se detienen para que bajen de ellos.

La responsable del comedor para migrantes que opera en las oficinas de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, Cristina Coronado, lamentó que los actores involucrados en el tema migratorio guarden silencio al respecto a las acciones tomadas como parte de los acuerdos entre los gobiernos de dos países que se encuentran en un año electoral.

Coronado destacó que al ser bajadas de los trenes, o cuando estos se detienen en el Estado, las personas tienen que comenzar a caminar por las carreteras para llegar hasta la frontera, lo que significa un nuevo riesgo.

“Son los acuerdos de dos países, que hacen muy arriba, que ejecutan muy abajo, y que siempre terminan dañando a los migrantes. Y me preocupa, como siempre, nuestra voz, de quienes estamos trabajando –en Juárez-, es tibia, no estamos atentos, entonces ahorita están pasando muchas cosas con los migrantes que ponen en riesgo sus vidas y no nos damos cuenta, es como si atendiéramos la consecuencia política de un fenómeno, pero no la consecuencia real, del camino de ellos”, comentó.

Dijo que cuando les pregunta a las personas cómo llegaron a Juárez, hay quienes les dicen que en tren, otras que en bus y unas más que caminando.