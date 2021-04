Video: Califica Maru de autoritario al gobierno estatal por ataque a protesta

El Diario de Juárez

Maru Campos Galván, alcaldesa con licencia y candidata a la Gubernatura de la alianza PAN-PRD, acompañada por Javier González Mocken, aspirante a la Presidencia Municipal de Juárez, rechazaron el desalojo violento de los opositores al BRT2 en la avenida Manuel Gómez Morín y que terminó con el arresto de varios ciudadanos, entre ellos el líder del PRI, Tonatiuh cano y Adriana Fuentes, también aspirante a la alcaldía.

En el puente Rotario, ubicado sobre la avenida Manuel Gómez Morín, a unos metros donde se realizó el desalojo violento de los opositores al BRT2, Campos Galván expuso que el uso de la fuerza pública está totalmente rebasado.

“Hemos tenido otros acontecimientos en Ciudad Juárez y en otros municipios del estado donde no se ha hecho uso de la fuerza pública que le corresponde al estado, de la manera como se usó el día de hoy (en la Gómez Morín). Obviamente lamentamos esta violación a los derechos humanos, esta situación que se vivió por parte de gobierno estatal contra los manifestantes, queremos expresarles nuestra solidaridad a todas las mujeres y hombres manifestantes que ahí se encontraban.

“Rechazamos esa violencia en lo particular, porque no debe usarse irracionalmente la fuerza pública en contra de los ciudadanos cuando se trata de expresar un rechazo a una obra en este caso; sabemos que las y los ciudadanos fueron maltratados y lo lamentamos mucho, no creemos que debe ser así, debe haber diálogo cuando se trate de obras como esta y lograr un consenso pero nunca usar la fuerza pública de manera irracional”, dijo González Mocken.

Respecto al arresto de Adriana Fuentes, el exalcalde expuso que la empresa de la familia Fuentes participó en esta obra por lo que dijo que su interés en el tema era electoral, lo que reprobó,

“Juárez merece respeto de los que somos actores políticos y del gobierno para que puedan consensuar las obras que se realizan para bien de la comunidad”, abundó.