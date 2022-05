Video: Bloquean mujeres la entrada a termoeléctrica

Ciudad Juárez.— En demanda de justicia para Cinthia, mujeres residentes de Samalayuca impidieron ayer el acceso a las instalaciones a los trabajadores a la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y mantienen un plantón permanente hasta que la paraestatal entregue a los probables agresores sexuales de la madre de familia.

“Estamos pidiendo justicia para mi sobrina Cinthia, quien todos saben fue violentada sexualmente dentro del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm); no vemos nada claro, no vemos que la apoyen porque ella tiene tres niños y no va a poder trabajar, y ¿con qué va a mantener a sus criaturas?”, dijo Norma Maldonado, tía de la víctima.

Fue el pasado 22 de abril cuando la madre de tres menores acudió a una reunión en el sindicato a la que fue invitada. En el lugar fue agredida sexualmente y después abandonada en unas tapias a la salida del poblado, donde los atacantes la dieron por muerta, explicó la familiar.

La mujer fue trasladada a recibir atención médica y posteriormente interpuso la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

La familiar comenta que sus agresores la intimidaron por teléfono y le ofrecieron dinero a cambio de que retirara la denuncia de hechos; el Ministerio Público le ofreció a la víctima un refugio temporal seguro para ella y sus hijos, por lo que se encuentran bajo protección oficial.

La FEM cuenta con la orden de arresto de al menos uno de los supuestos atacantes, señalados por la mujer en su declaración de hechos.

“Necesitamos que la indemnicen de por vida, porque la agresión fue dentro de las instalaciones del sindicato y no pueden evadir la responsabilidad. Francisco Avilés, como líder sindical, dice que nos va a apoyar, pero es puro dicho y no hace nada; queremos que nos entreguen a los agresores”, exigió Maldonado.

Tras el bloqueo a las instalaciones, proveedores se quedaron afuera y no fue posible que entregaran el material que transportaron hasta esa comunidad.

Entre ellos se encontraba “Manuel”, un chofer de la empresa Quimae con sede en Toluca, Estado de México, y quien trajo un inhibidor de incrustación dispersante para ósmosis inversa para las plantas tratadoras de la termoeléctrica.

Al llegar al exterior de las instalaciones de la CFE, se encontró con el cierre del acceso y optó por esperar. “Más tarde buscaré un hotel y dónde dormir”, dijo resignado.

El conductor, que pasó más de 20 horas en carretera, dijo que está a favor del movimiento de mujeres de Samalayuca, por lo que no presionará para entregar la mercancía.

“Yo, en lo personal, las apoyo, tengo madre, esposa e hijas, y la mujer en general no debe correr un riesgo. Ésta es la primera vez que me pasa algo similar, pero pues es Juárez”, resumió el chofer.

La dirigencia sindical no estuvo disponible para declaraciones.

Las manifestantes aseguraron que conmemorarán en este lugar el 10 de mayo, porque la víctima es madre de familia y a causa del daño sufrido quedó imposibilitada para trabajar, por lo que requiere apoyo económico.

Las manifestantes mostraron ayer los nombres y las fotografías con los rostros de los posibles agresores.

“Las (fotos) estamos haciendo públicas, uno de ellos vive en Ahumada, y queremos que sus familias sepa lo que hicieron”, dijo la familiar entrevistada.