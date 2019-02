Video: Así corrieron a trabajadores de planta termoeléctrica del hotel

Ciudad Juárez— Un trabajador contratado por la compañía Tachint Ingeniería y Construcción hizo llegar a la redacción de El Diario un video donde muestra cómo fueron desalojados del cuarto de hotel donde se hospedan.

El empleado comentó que fue una represalia por parte de la compañía ya que varios compañeros exigieron un aumento de sueldo y que desde ayer se mantienen en protesta.

En el video se puede observar el cuarto de hotel donde se quedaban con sus pertenencias regadas por la habitación.

El empleado explica a través de la grabación en las condiciones en que vivían, "miren las condiciones en que nos tienen viviendo a cuatro personas en una sola habitación, venimos de trabajar 12 horas ahí encerrados, con una pésima alimentación, con un pésimo transporte, con una pésima vivienda. ¿Ustedes creen qué es higiénico que vivamos de esta manera?, que todavía vengan y nos hagan un desmadre aquí en el cuarto a revisarnos, buscando alguna forma de tener represalias, no sé que quieran hallar, no se vale no es justo para nosotros lo único que estamos peleando es un mejor sueldo y unas mejores condiciones esto es lo que esta pasando ahorita en el proyecto de Ciudad Juárez en la termoeléctrica con la compañía Tachint".