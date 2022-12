Video: Apura 'migra' recepción de migrantes ante bajas temperaturas

Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso están recibiendo a los migrantes que llegan hasta la puerta del muro fronterizo ubicada entre los puentes internacionales Paso del Norte y Stanton, bajo el intenso frío que se siente esta mañana en la ciudad.

A diferencia de los dos días anteriores cuando el procesamiento de los migrantes se realizaban en pequeños grupos, por lo que cientos permanecían por horas formados sobre el bordo del río grande, esta mañana se ha observado que las personas que llegan para entregarse a los agentes estadounidenses son recibidas unos minutos después.

Los migrantes esperan a que llegue una unidad de la Patrulla Fronteriza por ellos y luego ingresan, aunque rápidamente se forma otro pequeño grupo de personas.

De lado mexicano, unos 30 migrantes, principalmente de origen venezolano, han arribado esta mañana envueltos en cobijas para protegerse de las bajas temperaturas. Uno de ellos ayuda a quienes buscan cruzar el río internacional entre México y Estados Unidos, y los cargan en la espalda para que no se mojen, a cambio de una propina.

“Está muy difícil, está muy difícil el frío, yo no he encontrado refugio y duermo donde me agarra la noche, esta noche la pasé cerca del hospital, sólo tenía una cobijita, y está muy difícil. Me dan ganas de regresarme para Colombia, pero ni siquiera tengo cómo hacerlo“, confesó mientras temblaba por el frío uno de los sudamericanos que permanecen sobre el bordo del Río Bravo.