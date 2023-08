Video: Agreden salvajemente a hombre esta madrugada en la Paseo Triunfo

Ciudad Juárez.- Lo que pudiera ser una pelea por un incidente vial se tornó en una golpiza entre al menos tres hombres contra otro que terminó en el suelo inconsciente.

La agresion fue captada hoy por la madrugada en video, imagen en la que se observa que el ataque ocurrió cerca de donde se encontraba una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

La unidad oficial, con el número U-244, tiene las torretas encendidas y aparentemente están haciendo una intervención del otro lado de la patrulla. Sólo en un momento al final de la pelea se observa que desciende una mujer oficial, aparentemente para atender la emergencia.

La acción se desarrolla en el cuerpo norte de la Avenida Paseo Triunfo de la República, metros al poniente de la Curva de San Lorenzo y, de acuerdo con quienes entregaron la imagen a este medio, se registró alrededor de las 2:15 horas.

“Estaba nada más una patrulla, todavía no empezaba el pleito y estaban ya las policías ahí, no sé por qué no los gasean o algo, ese vato no sé si se vaya a morir o vaya a quedar mal, lo levantaron después de unos minutos pero se veía bien mal”, dijo quien hizo llegar el video a esta redacción.

Esperamos información oficial de la SSPM y si la víctima realiza alguna denuncia ante la FGE para que se le dé seguimiento al pleito callejero.