Video.- Obliga Vialidad a abusones a respetar filas en cruces

Ciudad Juárez.- Además de aplicar una sanción (multa) por ingresar a las filas de los puentes de manera indebida, conductores 'abusones' podrían quedarse sin sus vehículos y hasta ir a parar a prisión.

Desde inicio del mes de diciembre y ante la gran cantidad de personas que se desplazan a El Paso Texas por los puentes internacionales, la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) por instrucción del Alcalde Cruz Pérez Cuellar, implementó un operativo para evitar desorden en las filas, porque algunos conductores se metían 'a la brava', causando situaciones de molestia.

El titular de la corporación César Alberto Tapia Martínez, ordenó a los agentes que estuvieran atentos y mandó a más de 20 oficiales a cuidar que no se metieran personas sin hacer la fila de manera adecuada, informó el Director Operativo, Víctor Daniel Mejía.

Desde entonces se ha multado a más de 150 conductores, unos 20 han ido a parar con todo y carro a un patio fiscal (corralón) y también se ha detenido a ciudadanos que intentaron agredir a los agentes de la CGSV.

"La instrucción es clara, no solo vamos a sacarlos de la fila sino que en automático les aplicamos la infracción por no obedecer la preferencia de tráfico, no obedecer las indicaciones de los oficiales y falta de póliza" explicó el comandante Mejía.

El Director Operativo señaló que algunos conductores se molestan, acuden ante un Juez Cívico para quejarse de la actuación de los agentes, pero todos tienen cámaras de vídeo y la evidencia de las actuaciones al momento de retirarlos de las filas en los puentes.

Dijo que las sanciones por no obedecer las reglas en ese sentido van desde los mil 100 pesos y hasta los 9 mil pesos por agredir, insultar o echarle el vehículo a los agentes.