Video - Logra su sueño de niña: ser maestra

Lo que comenzó como un juego de niños terminó por definir su profesión: a los 10 años Mariana comprendió que tenía la capacidad de transmitir su conocimiento, por lo que desde entonces se dedicó a brindar asesorías educativas a los niños de su colonia en un área dentro de su hogar que bautizó “Aprender jugando”, en recuerdo a su infancia.

Mariana Ortega, de 22 años, se formó como asistente educativa en el Centro Comunitario Lázaro Cárdenas, luego de jugar a ser maestra e incluso ir a las casas de sus vecinos a ofrecer su servicio de asesorías a cambio de 5 pesos, hasta que finalmente instaló un pequeño espacio para atender a quien necesita de sus habilidades.

Entre las calles Peral y Francisco Javier Mina, de la colonia Insurgentes, se encuentra la casa de Mariana y su familia, un espacio donde habilitó un pequeño cuarto con material didáctico, como libros, rompecabezas, un tapete de letras y una mesa, para poder enseñar a los niños que solicitan asesorías de lectoescritura o matemáticas.

“¿Cuál es el dibujo que no corresponde a la serie?”, le preguntó Mariana a Estefanía, de 6 años, una estudiante de primer grado de la escuela Lázaro Cárdenas, mientras le señalaba una hilera de dibujos de materiales educativos. “La paleta, porque no puedes comer paleta en la escuela”, respondió la niña sentada a un costado de su maestra.

Aunque ser maestra nació como un juego, desde el inicio Mariana supo que en realidad sí enseñó a sus amigos, por lo que a una corta edad hizo de su pasatiempo una profesión y comenzó a cobrar un ingreso simbólico con el objetivo de obtener más materiales didácticos para trabajar con sus alumnos.

“La idea surgió por medio de un juego con mis amiguitos. Cuando estaba chica, comencé a jugar a la maestra y ellos aprendieron, me dijeron que tenía el talento para dar clases”, platicó Mariana, quien en un inicio enseñaba desde sumas y restas hasta a leer, pero con el tiempo comenzó a ayudar a los niños incluso a escribir.

Las clases virtuales provocadas por la pandemia de Covid-19 complicaron el proceso de aprendizaje de algunos estudiantes, no sólo por no contar con el equipo tecnológico necesario para conectarse, sino también ante la falta de sociabilización, por lo que Mariana no sólo apoyó a los vecinos de su sector con asesorías académicas, además les enseñó a relacionarse.

Hubo un alumno en particular que el ciclo escolar 2020-2021 tuvo sus primeras clases en preescolar, pero ante la educación a distancia no pudo asistir a su salón de clases, lo cual no únicamente complicó el que aprendiera los temas abordados, también afectó su relación con los demás niños ya que sería la primera vez que tendría la oportunidad de convivir en grupo.

El servicio de Mariana no se limita a los niños de su colonia, a ella recurren habitantes de colonias aledañas como la Francisco Sarabia, e incluso ha brindado clases a niños migrantes en algunos albergues de la ciudad; sin embargo, sin importar el espacio y el paso del tiempo, su principal herramienta continúa siendo su primer acercamiento con la educación: el juego.

CONÓZCALA

• Mariana Ortega, de 22 años, se formó como asistente educativa en el Centro Comunitario Lázaro Cárdenas.

• Da asesorías en su domicilio ubicado entre las calles Peral y Francisco Javier Mina, de la colonia Insurgentes.

• A ella acuden habitantes de colonias aledañas como la Francisco Sarabia.

• Ha dado clases a niños migrantes en algunos albergues de la ciudad.

agomez@redaccion.diario.com.mx