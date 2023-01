Víctimas de delitos, 12 de cada 100 hogares

En Juárez, 12.6 de cada 100 hogares tienen al menos una persona víctima de delitos cometidos durante el último semestre de 2022, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La encuesta arrojó en sus resultados que el promedio nacional de hogares con estas características es de 26.3 por ciento, más del doble de la cifra de Juárez.

El Inegi compartió, con base en el Censo de Población y Vivienda de 2020, que en esta ciudad hay 449 mil 452 hogares censales, con una población que los habita de un millón 505 mil 714 juarenses.

De acuerdo con la base de datos de la encuesta, fueron aplicados los cuestionarios en 269 domicilios de la ciudad.

En 13 de esos hogares, al menos una persona fue víctima de extorsión entre julio y diciembre de 2022, lo que representa el delito más cometido de los que se mencionan en este apartado.

En una proyección con base en los datos del Inegi, serían 21 mil 708 hogares y 72 mil 723 las personas afectadas por este delito, cuando las cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) han demostrado constantemente a través de la Mesa de Seguridad y Justicia que las cifras de denuncias por extorsión son inexistentes desde hace meses, en contraste con las de fraudes telefónicos, cuya tipificación es distinta.

Enseguida están los robos a casa habitación, reportados por el 3.71 por ciento de los hogares.

Después el robo parcial de vehículo, con el 3.34 por ciento de incidencia; seguido de robo o asalto a una persona integrante del hogar con 2.60 por ciento de casos.

Y luego el robo total de vehículo y robos de distintas modalidades, ocurridos en el 1.49 por ciento de los hogares juarenses, se detalla.

En comparación con Juárez, la ciudad de Chihuahua casi triplica la cantidad de hogares con víctimas de delitos, con 32.1 por ciento de incidencia.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Muñoz Morales, esta incidencia delictiva que sitúa a Juárez en mejor posición que la media nacional se debe en parte al trabajo de la corporación a su cargo, a la cual corresponde la labor de prevención de los crímenes en la ciudad.

Juárez “es una ciudad que no duerme, es una ciudad compleja, es una frontera que tiene problemas de migración. En el tema de seguridad no podemos descansar ni un minuto para que estas cosas no se salgan de control”, señaló el titular de la SSPM.

Sin embargo, al destacar el trabajo coordinado con otras instituciones, también afirmó que la graduación de 252 cadetes de la Academia de Policía el pasado 10 de octubre, la adquisición de al menos 300 unidades el año anterior –entre reconstruidas y nuevas–, aunado a la tecnología del programa Juárez Vigilante, con mil cámaras en 250 puntos estratégicos, centros de mando móviles y ocho arcos lectores de placas, son parte de lo que ha integrado la Secretaría a su inventario para buscar disminuir la comisión de delitos en la ciudad.

